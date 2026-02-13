Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek připojil k ostré mezinárodní kritice italské diplomatky Francesky Albaneseové, která v OSN působí jako zvláštní zpravodajka pro lidská práva na palestinských územích. Macinka, jenž zastupuje stranu Motoristé sobě, ji otevřeně vyzval k rezignaci kvůli jejím výrokům na nedávné konferenci v Kataru. Albaneseová tam v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy hovořila o existenci „společného nepřítele lidstva“, což bylo interpretováno jako přímý útok na Izrael.
Podle ministra jsou taková slova neobhajitelná a pro vysokého představitele mezinárodní organizace zcela nepřípustná. Macinka zdůraznil, že podobná rétorika situaci na Blízkém východě neuklidňuje, ale naopak prohlubuje napětí a ničí důvěru v nestrannost celého systému OSN. Od osob v takto významných funkcích ministr očekává profesionalitu a objektivitu, kterou podle něj Albaneseová svými prohlášeními ztratila.
Kritizovaný výrok zazněl 7. února v Dauhá na akci pořádané televizí Al-Džazíra. Konference se účastnil i Chálid Mašal, jeden z čelných představitelů teroristického hnutí Hamás. Albaneseová se hájí tím, že její slova byla vytržena z kontextu a že nemířila přímo na Izrael jako stát, ale na systém, který mu údajně umožňuje provádět genocidu. Doslova hovořila o tom, že lidé bez kapitálu a zbraní nyní čelí „společnému nepříteli“, přičemž zmínky o finančních tocích vyvolaly u kritiků podezření z používání antisemitských stereotypů.
Česká republika není v tomto tlaku osamocena. K okamžitému odstoupení Albaneseovou již dříve vyzvali ministři zahraničí Německa a Francie. Německý šéf diplomacie Johann Wadephul i jeho francouzský kolega Jean-Noël Barrot označili její setrvání ve funkci za neudržitelné. Podle nich diplomatka dlouhodobě překračuje meze svého mandátu a svými kontroverzními postoji diskredituje úřad, který zastupuje.
Situace kolem italské zpravodajky je napjatá dlouhodobě. Již loni v červenci na ni uvalilo sankce americké ministerstvo zahraničí, které ji obvinilo z vedení politické a ekonomické války proti Izraeli a USA. Kritici jí vyčítají nejen extremistickou rétoriku, ale i zjevné sympatie k narativům, které podkopávají legitimitu židovského státu.
Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.
Zdroj: Libor Novák