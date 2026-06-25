Přeživší zemětřesení popsali chvíle hrůzy a destrukce. Venezuele nabízí pomoc celý svět

Obyvatelé venezuelského hlavního města Caracasu popsali momenty hrůzy a destrukce, které provázely ničivé otřesy země. Lidé v panice utíkali z kymácejících se budov a následně strávili dlouhé hodiny venku na prostranstvích, přičemž mnozí z nich našli útočiště ve školách přeměněných na nouzová centra.
Místní obyvatel Hector Ricci pro The Guardian uvedl, že otřesy začaly pozvolna a postupně nabíraly na intenzitě, až museli všichni opustit své domovy. Další z občanů, Roberto Gamas, popsal sílu zemětřesení jako neuvěřitelně silnou a uvedl, že se budova, v níž se nacházel, otřásala ze strany na stranu. Svědkyně Maria Alejandra přirovnala situaci k hororovému filmu, kdy lidé museli při útěku přelézat hromady sutin.
Na katastrofu reagovali další světoví lídři, kteří vyjádřili soustrast a nabídli Venezuele pomoc. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila hluboké znepokojení, solidaritu s venezuelským lidem a dodala, že pracuje na okamžité aktivaci humanitárních kanálů, mimo jiné pro pomoc italským spoluobčanům v oblasti.
Čína prostřednictvím mluvčího ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kuna oznámila připravenost poskytnout podporu podle konkrétních potřeb venezuelské strany a potvrdila, že mezi čínskými občany zatím nejsou hlášeny žádné oběti.
Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová potvrdila telefonát s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, který vyjádřil zemi podporu v těchto těžkých chvílích. Rodríguezová ocenila projevy solidarity a uvedla, že Trumpova administrativa je s venezuelskými úřady v neustálém kontaktu.
Soustrast rodinám obětí vyjádřil také španělský premiér Pedro Sánchez a pákistánský předseda vlády Šehbáz Šaríf, který ujistil o solidaritě pákistánského lidu. Pomocnou ruku nabídla celá řada dalších států včetně Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádoru, Salvadoru, Mexika, Panamy či Uruguaye.
Německý ministr obrany Boris Pistorius pak oznámil, že Německo je připraveno okamžitě poskytnout šest transportních letounů Airbus A400M pro humanitární operace, jakmile o to bude požádáno.
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Zdroj: Libor Novák