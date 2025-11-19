Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.
Ukrajinské letectvo později potvrdilo, že obytné domy zasáhly ruské řízené střely X-101. Zasaženy byly také sousední regiony Lvov a Ivano-Frankivsk. Při útoku drony na tři čtvrti severovýchodního Charkova bylo zraněno přes 30 lidí. Online fotografie ukazovaly hořící budovy a automobily.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že se mu podařilo sestřelit 442 ze 476 vypuštěných dronů a 41 ze 48 ruských raket. Deset raket zničily stíhačky F-16 a Mirage 2000, které Kyjevu dodali západní spojenci. Letectvo nicméně apelovalo na „nepřetržité a včasné dodávky leteckých zbraní od západních partnerů“, což poukazuje na aktuální přetíženost ukrajinské protivzdušné obrany.
Ternopil, město ležící blíže k polským hranicím než k hlavnímu městu Kyjevu, čelil od začátku invaze útokům jen zřídka. Záběry ze sociálních médií zachycují střely letící k městu, ovšem jen velmi málo známek reakce pozemní protivzdušné obrany. Zkáza, kterou ruské údery v Ternopilu způsobily, se ukázala být rozsáhlá. Video sdílené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ukazuje jeden z obytných bloků, který se zcela zřítil. Ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že byl zničen mezi třetím a devátým patrem.
Zelenskyj řekl, že útok způsobil „značnou zkázu“ a mnoho obětí zůstalo pod troskami. Z oken stoupal kouř a před domem hořely malé ohně. V dálce za kostelem Panny Marie ustavičné pomoci v Ternopilu stoupal obří oblak kouře, zatímco celým městem zněly sirény. S omezenými obrannými systémy, které musí bránit rozsáhlou zemi každou noc, existuje vždy riziko, že některé střely a drony projdou, a to s devastujícím účinkem, jak se stalo v Ternopilu. Záchranáři prohledávali trosky i hodiny po útoku.
Jinde na západní Ukrajině byly poškozeny energetické, dopravní a civilní infrastruktury. Energetický sektor byl terčem útoku v Ivano-Frankivsku, kde dvě ze tří zraněných osob byly děti. Šéf lvovského regionu potvrdil, že bylo zasaženo energetické zařízení. Rusko v poslední době zesílilo útoky na ukrajinskou energetickou síť s blížící se čtvrtou válečnou zimou. Snaží se tak poškodit morálku, logistiku i ukrajinský obranný průmysl. Dodávky elektřiny jsou již nyní na příděl a po nejnovějších útocích oznámilo ministerstvo energetiky další výpadky elektřiny po celé zemi.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že provedlo „masivní úder pomocí zbraní dlouhého doletu s vysokou přesností“. Tvrdí, že se zaměřilo na ukrajinský „vojensko-průmyslový komplex a energetický sektor“ v reakci na ukrajinské útoky na „civilní cíle“. Ukrajinská armáda v úterý potvrdila, že poprvé použila střely Atacms s delším doletem, dodané USA, proti vojenským cílům na území Ruska. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z odpálení čtyř raket na jižní město Voroněž, ale uvedlo, že všechny byly sestřeleny protivzdušnou obranou.
Mezitím odcestoval Zelenskyj do tureckého hlavního města Ankary ve snaze oživit snahu USA o ukončení války. Jednal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v době, kdy se objevují zprávy, že speciální vyslanec prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, pracuje na plánu s ruským protějškem Kirillem Dmitriem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl zprávy amerických médií o tom, že by Washington a Moskva pracovaly na mírovém plánu pro Ukrajinu bez zapojení Kyjeva a jeho evropských spojenců. Uvedl, že v tomto případě nemají žádné další inovace k tomu, co nazývají „duchem Anchorage“, s odkazem na srpnový summit Putina a Trumpa na Aljašce.
Peskovovy komentáře přišly v době, kdy se očekává, že se Zelenskyj ve čtvrtek v Kyjevě setká se dvěma nejvyššími představiteli americké armády. Tajemník armády Dan Driscoll a náčelník štábu generál Randy George jsou nejvyššími americkými vojenskými představiteli, kteří navštíví ukrajinské hlavní město od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu. V dalším vývoji událostí uvedlo rumunské ministerstvo obrany, že ruský dron letěl v časných ranních hodinách ve středu asi 8 km přes jeho vzdušný prostor. Dron následně přeletěl do Moldavska a Ukrajiny, než se vrátil do Rumunska. V reakci na útoky v západní Ukrajině nasadilo včera letouny i Polsko, které dočasně uzavřelo dvě letiště na jihovýchodě země.
S blížícím se čtvrtým výročím zahájení plnohodnotné invaze zůstávají Moskva a Kyjev zásadně v rozporu v názorech na to, jak válku ukončit. Ukrajina a její západní spojenci, včetně USA, požadují okamžité příměří podél frontové linie, ale Rusko to opakovaně vyloučilo a trvá na požadavcích, které Ukrajina považuje za faktickou kapitulaci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na začátku tohoto měsíce uvedl, že předběžné podmínky Moskvy pro mírovou dohodu – včetně přísných omezení velikosti ukrajinské armády a neutrality země – se nezměnily od doby, kdy je Putin předložil dva měsíce před plnohodnotnou invazí.
Objevil se první návrh textu možného výsledku konference COP30, který byl zveřejněn na webu OSN. Text, který formálně navazuje na „poznámku" brazilského prezidenta Copu André Correa do Lago, je fascinující, protože obsahuje možnost odklonu od fosilních paliv. Jedná se o téma, které bylo sice dohodnuto jako klíčová rezoluce na COP28 v roce 2023, ale následně bylo v Baku a až dosud v Belému fakticky upozaděno a řešilo se jen na okrajových jednáních.
Zdroj: Libor Novák