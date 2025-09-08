Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Libor Novák

8. září 2025 13:51

Jeruzalém
Jeruzalém Foto: Pixabay

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

Na místo útoku, které se nachází na křižovatce Ramot, dorazil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Stovky příslušníků bezpečnostních složek byly nasazeny k prohledání oblasti, zda zde nejsou další útočníci nebo výbušniny. Izraelská armáda následně obklíčila palestinské vesnice na okraji nedalekého Ramalláhu na Západním břehu Jordánu.

K útoku se sice přihlásili dva palestinští „bojovníci odporu“, ale Hamás a Islámský džihád se k němu oficiálně nepřihlásily. Obě militantní skupiny střelbu chválily, ale distancovaly se od přímé odpovědnosti. Izrael však útok přičítá radikálnímu islamistickému terorismu.

Současně s útokem v Jeruzalémě odsoudil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk Izrael za „masové zabíjení“ palestinských civilistů v Gaze a za bránění dodávek životně důležité humanitární pomoci. Türk ve svém projevu na 60. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě obvinil Izrael z páchání „válečného zločinu za válečným zločinem“.

Türk se zdržel přímého označení války v Gaze za genocidu, jak ho k tomu vyzývaly stovky zaměstnanců OSN. Přesto však vyjádřil zděšení nad „otevřeným používáním genocidní rétoriky“ a „hanebným odlidšťováním“ Palestinců ze strany vysokých izraelských představitelů.

Volker Türk uvedl, že Izrael by se měl zodpovídat Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ), a zmínil, že důkazy se stále hromadí. Poukázal přitom na lednové rozhodnutí soudu, podle kterého má Izrael právní povinnost zabránit genocidě. Izrael obvinil Türka, že si „nedělá starosti s fakty a složitostmi“.

Itamar Ben-Gvir na Chrámové hoře

Izraelský ministr pobouřil modlitbou v Jeruzalémě polovinu Blízkého východu. Pak vyzval k okupaci Pásma Gazy

Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir navštívil svatyni al-Aksá v Jeruzalémě a modlil se tam, čímž porušil dlouholetou dohodu, která upravuje návštěvy jednoho z nejcitlivějších míst na Blízkém východě. Fotografie a video záběry z jeho návštěvy ukazují Ben-Gvira, jak vede židovské modlitby na místě, které je pro Židy známé jako Chrámová hora a nachází se v okupované východní části Jeruzaléma. 
Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13

V Jeruzalémě byl posvěcen olej určený pro korunovaci Karla III.

V Jeruzalémě byl posvěcen olej určený pro korunovaci britského krále Karla III., která se uskuteční na začátku května. V pátek večer to uvedl Buckinghamský palác. Ceremonie ukazuje na silné pouto mezi britským panovníkem a posvátnou zemí, píše agentura Reuters.

před 55 minutami

Jeruzalém

před 1 hodinou

Palestina

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Kim Čong-Un

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Lesní požár

Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii

Podle nové zprávy klimatologů ze skupiny World Weather Attribution je kvůli klimatickým změnám riziko lesních požárů v jihovýchodní Evropě desetinásobně vyšší. Letošní rok se stal nejhorší sezónou požárů v historii. Živel spálil přes jeden milion hektarů a kvůli globálnímu oteplování byl o 22 % intenzivnější.

před 5 hodinami

Ruská armáda

Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Prezident Trump

Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce

Prezident USA Donald Trump o víkendu naznačil, že je jeho administrativa připravena přejít k další fázi sankcí proti Rusku. Na otázku reportéra, zda je připraven, Trump krátce odpověděl: „Ano, jsem.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zdůraznil, že je důležité vystupňovat tlak na Moskvu a na „všechny země, které obchodují s Ruskem“.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

včera

včera

Francie, Paříž, ilustrační foto

Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii

Bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle se kdysi ptal, jak lze vládnout zemi s 246 druhy sýrů. O více než 60 let později se zdá, že odpověď zní, že to nejde. Francie se potýká s velkou politickou nestabilitou, jejíž poslední projev přišel v podobě odchodu premiéra Francoise Bayroua. Ten byl v úřadu necelý rok a v pondělí čelí hlasování o důvěře, které s největší pravděpodobností prohraje. Pokud se tak stane, stane se čtvrtým premiérem, který odstoupí za pouhých 20 měsíců.

včera

Škoda Epiq

Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto představila světu svůj nejnovější crossover, Škoda Epiq. Nejdostupnější elektrické auto značky se dosud ukazovalo pouze jako designová studie, nyní se ale Epiq představil v Mnichově po boku dalších koncernových kompaktních crossoverů koncernu Volkswagen. Přestože detaily ohledně výbavy a cen zůstávají tajemstvím, víme, že cena by měla začínat na částce kolem 600 000 Kč. Sériová výroba započne už příští rok.

včera

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu

Během postupu ruských vojsk na Kyjev v únoru 2022 si Oleksandr Dmitriev uvědomil, že má řešení, jak je zastavit. Navrhl, aby se vyhodila do povětří hráz u řeky Irpiň severovýchodně od Kyjeva, a tím se obnovilo dávno vysušené záplavové území. Dmitriev, který se v oblasti před válkou věnoval pořádání offroadových závodů, znal místní terén a byl si jistý, že zaplavení močálů a rašelinišť znemožní pohyb ruské vojenské techniky.

včera

Rusové zasáhli vládní budovu v Kyjevě

Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě

Rusko v neděli v noci podniklo největší letecký útok od začátku války na Ukrajině, při němž poprvé zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Během náletu, který trval 11 hodin, bylo podle ukrajinského letectva nasazeno více než 800 dronů, čtyři balistické a devět křídlatých střel. Většinu z nich se sice podařilo sestřelit, ale 54 dronů a 9 raket zasáhlo cíle po celé Ukrajině. V Kyjevě útoky zasáhly několik obytných budov a zabily nejméně dva lidi, včetně malého dítěte.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?

Během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Donald Trump pochlubil, že během svého druhého prezidentského období urovnal hned šest mezinárodních konfliktů. Podle Bílého domu se stal „prezidentem míru“, za což by si zasloužil Nobelovu cenu míru. Mezi úspěchy, které si Trump připisuje, patří urovnání sporů mezi Indií a Pákistánem, Izraelem a Íránem, Rwandou a Kongem, Arménií a Ázerbájdžánem, Kambodžou a Thajskem, a také Srbskem a Kosovem.

včera

včera

Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze

Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.

