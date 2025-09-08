Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů.
Na místo útoku, které se nachází na křižovatce Ramot, dorazil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Stovky příslušníků bezpečnostních složek byly nasazeny k prohledání oblasti, zda zde nejsou další útočníci nebo výbušniny. Izraelská armáda následně obklíčila palestinské vesnice na okraji nedalekého Ramalláhu na Západním břehu Jordánu.
K útoku se sice přihlásili dva palestinští „bojovníci odporu“, ale Hamás a Islámský džihád se k němu oficiálně nepřihlásily. Obě militantní skupiny střelbu chválily, ale distancovaly se od přímé odpovědnosti. Izrael však útok přičítá radikálnímu islamistickému terorismu.
Současně s útokem v Jeruzalémě odsoudil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk Izrael za „masové zabíjení“ palestinských civilistů v Gaze a za bránění dodávek životně důležité humanitární pomoci. Türk ve svém projevu na 60. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě obvinil Izrael z páchání „válečného zločinu za válečným zločinem“.
Türk se zdržel přímého označení války v Gaze za genocidu, jak ho k tomu vyzývaly stovky zaměstnanců OSN. Přesto však vyjádřil zděšení nad „otevřeným používáním genocidní rétoriky“ a „hanebným odlidšťováním“ Palestinců ze strany vysokých izraelských představitelů.
Volker Türk uvedl, že Izrael by se měl zodpovídat Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ), a zmínil, že důkazy se stále hromadí. Poukázal přitom na lednové rozhodnutí soudu, podle kterého má Izrael právní povinnost zabránit genocidě. Izrael obvinil Türka, že si „nedělá starosti s fakty a složitostmi“.
Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.
Zdroj: Libor Novák