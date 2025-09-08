Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara bylo kromě šesti obětí zraněno i několik dalších lidí, včetně těhotné ženy. Šest zraněných je ve vážném stavu. Podle izraelské policie byli útočníci zneškodněni vojákem a civilistou.

Místo činu navštívil i premiér Benjamin Netanjahu. Byly zde vidět autobusy s průstřely čelních skel. Policie zůstává na místě a vojáci pátrají po dalších podezřelých v okolí. Úřady aktuálně „pronásledují a obkličují“ vesnice, odkud útočníci pocházeli. Zatím není jasné, o jaké vesnice se jedná.

Identita obětí a útočníků prozatím není známa. Není ani jisté, na kolik autobusů se střílelo, ale nejméně na dvou byly viditelné stopy po kulkách. Zranění byli rozvezeni do tří nemocnic v Jeruzalémě.

Dva jsou v kritickém stavu, šest ve středně vážném a více než čtyřicet dalších utrpělo lehčí zranění, nebo trpí úzkostí. Jedna z nemocnic otevřela speciální centrum pro psychologickou pomoc.

Útok vyvolal silné reakce po celém světě. Francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X odsoudil útok a vyjádřil soustrast obětem. Dodal, že je potřeba ukončit spirálu násilí, protože mír a stabilita v regionu se dají obnovit pouze politickým řešením.

Také německý ministr zahraničí Johann Wadephul vyjádřil hluboký šok z incidentu a popřál zraněným brzké uzdravení.

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee uvedl, že je útokem zděšen a Spojené státy stojí po boku Izraele. Své odsouzení události sdílely i Spojené arabské emiráty, které znovu potvrdily, že trvale odmítají veškeré formy násilí.

Ačkoliv se zatím k útoku nikdo nepřihlásil, Netanjahu ho označil za teroristický. 

