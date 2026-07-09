Přijel pozdě, odjel předčasně, nemluvil s nikým. Pro jednoho lídra se summit NATO nevyvedl

Libor Novák

9. července 2026 19:51

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Francouzský prezident Emmanuel Macron zakončil svůj poslední summit NATO v Ankaře bez výraznějšího rozruchu, což odráží současnou situaci, kdy jeho obranný odkaz ohrožují rozpočtová omezení a možný nástup krajní pravice. Macron na setkání aliance dorazil pozdě, odjel předčasně a s novináři hovořil minimálně. 

Během svého téměř desetiletého působení v úřadu se sice snažil upevnit pozici Francie jako přední síly v NATO, prosazoval nižší závislost na Spojených státech a větší strategickou autonomii Evropy, jeho plány však nyní narážejí na realitu domácí politiky.

Na sociálních sítích sice summit zhodnotil jako potvrzení svých snah o investující Evropu bránící svou suverenitu v rámci NATO, analytici však poukazují na to, že rétorika nebyla podložena dostatečnými investicemi.

Méně než rok před koncem Macronova mandátu představuje hlavní obavu evropských spojenců možný úspěch krajně pravicové lídryně Marine Le Penové, která vede v předvolebních průzkumech a potvrdila záměr kandidovat v příštím roce.

Le Penová v květnu oznámila, že plánuje během svého prvního funkčního období vyvést Francii z integrovaného velení NATO, a požaduje reorientaci aliance na boj proti radikálnímu islamismu, přičemž neposkytla žádné záruky ohledně setrvání francouzských vojáků na východním křídle.

Tento přístup by mohl zvrátit Macronovy kroky z poslední doby, kdy Francie po ruské invazi na Ukrajinu posílila svou přítomnost v Rumunsku a v Ankaře přislíbila vyslání vojáků do Finska, a zároveň začala nahrazovat stahovanou americkou techniku, například poskytnutím letadlové lodi.

Budoucí francouzský prezident se bude muset vypořádat také se zhoršujícím se stavem veřejných financí, kdy státní dluh přesahuje 115 procent HDP. Francie plánuje do roku 2030 vynakládat na obranu přibližně 2,5 procenta HDP, což zaostává za cílem NATO dosáhnout do roku 2035 podílu 3,5 procenta.

Zatímco Paříž bojuje s nedostatkem peněz, Německo výrazně posiluje a hrozí, že vystřídá Francii na pozici největší vojenské mocnosti kontinentu. Nedostatek finančních prostředků již dříve omezil Macronovy ambice, protože země za poslední dekádu kvůli úsporám nerozšířila své námořnictvo ani leteckou flotilu, což vede ke kritice, že z francouzské armády vzniká sice všestranný, ale rozsahem velmi malý sbor.

Macrona nyní čeká 13. července tradiční projev k ozbrojeným silám a téhož dne bude hostit schůzku spojenců Ukrajiny před závěrečnou vojenskou přehlídkou k oslavám pádu Bastily.

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