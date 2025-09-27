Jména britského prince Andrewa a miliardáře Elona Muska se objevují v nových dokumentech souvisejících s osobou Jeffreyho Epsteina, které nechali zveřejnit demokratičtí kongresmani. Upozornila na to britská stanice BBC.
Kongresmanům poskytla dokumenty organizace Jeffrey Epstein Estate. Nejnověji uvolněné informace zmiňují let prince Andrewa mezi americkými státy New Jersey a Florida v květnu 2000 a pozvánku pro Muska na Epsteinův ostrov z prosince 2014. Člen britské královské rodiny a známý podnikatel se zatím k nařčením nevyjádřili.
V dokumentech jsou zmínky i o dalších prominentních osobnostech, jde například o internetového podnikatele Petera Thiela a někdejšího Trumpova poradce Steva Bannona.
Princ Andrew v minulosti prohlásil, že s Epsteinem přerušil kontakt mezi lety 2006, kdy zjistil, že je Američan vyšetřován, a 2010. Poté styky krátce obnovil, což potvrdily i fotografie z New Yorku z prosince 2010. Syn zesnulé královny Alžběty II. tvrdil, že Epsteina už posléze neviděl a nemluvil s ním.
Mladší bratr současného krále Karla III. v minulosti v rozhovoru pro pořad Newsnight řekl, že Epsteina neviděl a nemluvil s ním od návštěvy jeho domu v New Yorku v prosinci 2010. Setkání tehdy označil za "špatné rozhodnutí".
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Epstein byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Související
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
Princ Andrew zřejmě stále neřekl pravdu o kontaktech s Epsteinem, ukázalo se u soudu
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Elon Musk , Jeffrey Epstein , USA (Spojené státy americké) , Kongres USA , Steve Bannon
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy
před 59 minutami
Princ Andrew, Musk či Bannon. Američanové uvolnili další část Epstein Files
před 1 hodinou
Finále kampaně dostává zápletku. ANO kleslo na 28 procent, dvě uskupení jsou na hraně
před 3 hodinami
Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu
včera
Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem
včera
Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant
Aktualizováno včera
Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska
včera
"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války
včera
Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál
včera
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
včera
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
včera
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
včera
Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair
včera
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
včera
Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat
včera
Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla
včera
Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá
včera
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
včera
Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI
včera
Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí
Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě