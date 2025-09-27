Princ Andrew, Musk či Bannon. Američanové uvolnili další část Epstein Files

Lucie Podzimková

27. září 2025 9:12

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Jména britského prince Andrewa a miliardáře Elona Muska se objevují v nových dokumentech souvisejících s osobou Jeffreyho Epsteina, které nechali zveřejnit demokratičtí kongresmani. Upozornila na to britská stanice BBC

Kongresmanům poskytla dokumenty organizace Jeffrey Epstein Estate. Nejnověji uvolněné informace zmiňují let prince Andrewa mezi americkými státy New Jersey a Florida v květnu 2000 a pozvánku pro Muska na Epsteinův ostrov z prosince 2014. Člen britské královské rodiny a známý podnikatel se zatím k nařčením nevyjádřili. 

V dokumentech jsou zmínky i o dalších prominentních osobnostech, jde například o internetového podnikatele Petera Thiela a někdejšího Trumpova poradce Steva Bannona. 

Princ Andrew v minulosti prohlásil, že s Epsteinem přerušil kontakt mezi lety 2006, kdy zjistil, že je Američan vyšetřován, a 2010. Poté styky krátce obnovil, což potvrdily i fotografie z New Yorku z prosince 2010. Syn zesnulé královny Alžběty II. tvrdil, že Epsteina už posléze neviděl a nemluvil s ním. 

Mladší bratr současného krále Karla III. v minulosti v rozhovoru pro pořad Newsnight řekl, že Epsteina neviděl a nemluvil s ním od návštěvy jeho domu v New Yorku v prosinci 2010. Setkání tehdy označil za "špatné rozhodnutí". 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Epstein byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

včera

Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Související

Více souvisejících

princ Andrew (syn královny Alžběty) Elon Musk Jeffrey Epstein USA (Spojené státy americké) Kongres USA Steve Bannon

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 59 minutami

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

Alexander Stubb

Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem

Finský prezident Alexander Stubb ve čtvrtek řekl pro deník Politico, že Pentagon by měl ponechat klíčové vojenské vybavení v Evropě. Je to nezbytné pro odstrašení Ruska, a to i navzdory tomu, že se Washington připravuje na snížení počtu vojáků rozmístěných na kontinentu. Stubb hovořil ve finské rezidenci v New Yorku a uvedl, že ho „příliš neznepokojuje“ výsledek probíhající revize amerických strategických aktiv po celém světě. 

včera

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant

Mezi protestujícími, kteří skandovali „Svobodná Palestina“ na náměstí Times Square během projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, byl i rabín Jicchok Deutsch. Podle něj by Netanjahu neměl být v New Yorku a neměl by promlouvat v Organizaci spojených národů. „Jsme tady, abychom řekli, že nemluví naším jménem,“ prohlásil rabín.

Aktualizováno včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska

Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.

včera

včera

Delegáti opouští sál Valného shromáždění kvůli projevu Netanjahua

Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu na 80. zasedání Valného shromáždění OSN ostře odmítl myšlenku palestinského státu. Nedávnou vlnu uznání Palestiny ze strany Francie, Británie, Kanady, Austrálie a dalších západních zemí označil za „ostudnou, naprosté šílenství a pomatenou“. Premiér zaútočil na světové lídry, kteří podle něj ustupují tlaku.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.

včera

včera

Robert Fico

Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

včera

Tony Blair

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Bývalý britský ministerský předseda sir Tony Blair se účastní jednání o možnosti vést přechodnou poválečnou správu v Pásmu Gazy. Britská stanice BBC uvedla, že by tento návrh mohl mít podporu Bílého domu. Podle plánu by Blair stál v čele řídícího orgánu, který by byl podporován OSN a arabskými státy Perského zálivu, a kontrolu by pak následně předal zpět do rukou Palestinců. 

včera

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

včera

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

včera

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

včera

včera

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy