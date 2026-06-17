Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu

Někomu tím možná leze na nervy, ale princ Harry si svůj život ve Státech umí užít. Syn současného britského panovníka byl spatřen na velké sportovní události, kde se psaly dějiny.
Ve Spojených státech amerických začalo v uplynulých dnech letošní mistrovství světa ve fotbale, kam by jako velký fanoušek kopané mohl vyrazit princ William, ale zároveň v USA vrcholí sezóny dalších velkých sportů. Závěrečný duel ročníku NBA si nenechal ujít Williamův mladší sourozenec.
Princ Harry seděl na pátém zápase finále basketbalové ligy v San Antoniu jen několik řad od palubovky a měl po svém boku ligového šéfa Adama Silvera. Společnost mu také dělal armádní veterán, protože vévoda ze Sussexu je v Texasu kvůli Warrior Games, hrám pro zraněné příslušníky armády, jejichž pořadatelem je americká vláda.
Mladší ze synů britského krále Karla III. nebyl jedinou celebritou v hledišti. Kamery si všimly také slavných herců Sydney Sweeneyové, Timothee Chalameta a Bena Stillera.
Posledně jmenovaný mohl po vypršení času slavit, protože New York Knicks vyhráli nad domácími Spurs 94:90 a připsali si čtvrtou výhru ve finálové sérii, která jim přinesla první výhru v soutěži po více než 50 letech.
V Texasu je momentálně přítomna i česká fotbalová reprezentace, která bydlí v Dallasu během světového šampionátu, na němž se představuje po 20 letech. Fotbalisté se momentálně připravují na čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou, v němž po úvodní prohře s Jižní Koreou potřebují bodovat, ideálně zvítězit.
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Zdroj: Libor Novák