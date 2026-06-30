Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku

Evropská komise předložila finanční návrh pro vstup Černé Hory do Evropské unie, podle kterého by začlenění této balkánské země v rámci příštího sedmiletého rozpočtového cyklu mělo unijní pokladnu vyjít na tři miliardy eur.
Černá Hora, která má přibližně 600 000 obyvatel a status kandidátské země drží od roku 2010, by se měla stát dalším řádným členem unijního bloku v průběhu roku 2028. Vysoce postavený představitel Evropské komise pod podmínkou anonymity pro web Politico přirovnal finanční dopad k ceně jedné levné kávy, neboť pro každého unijního poplatníka to v období let 2028 až 2034 bude znamenat výdaj zhruba jednoho eura navíc.
Předložený finanční balíček musí nyní schválit jednotlivé členské státy sedmadvacítky, než budou moci mezi Bruselem a Podgoricou začít samotná finanční vyjednávání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v oficiálním prohlášení označila tento krok za konkrétní posun k budoucímu členství Černé Hory, na které se nyní připravují jak unijní instituce, tak členské země.
Budoucí příspěvek samotné Černé Hory do společného rozpočtu se odhaduje na 500 milionů eur za sedm let. Celkově by pak země měla z unijních peněz získat 3,1 miliardy eur, z čehož přes miliardu eur padne na regionální platby a rozvoj venkova, 277 milionů eur na zemědělské dotace a 592 milionů eur na fondy spojené s migrací.
Tamní podniky by navíc mohly získat přibližně 523 milionů eur z nového Evropského fondu pro konkurenceschopnost, byť přesnou částku nelze předem garantovat, jelikož tyto prostředky budou rozdělovány na základě soutěže projektů, nikoli pevnými národními kvótami. Celý příští unijní rozpočet, který vstoupí v platnost na začátku roku 2028 a jehož celkový objem se odhaduje na dva biliony eur, se bude muset kvůli přijímání nových členů navýšit.
Podle propočtů unijní exekutivy by čisté náklady na integraci všech balkánských států usilujících o vstup do Evropské unie měly v příštích sedmi letech činit dohromady osm miliard eur. O vstupu do bloku v současnosti vedou rozhovory také sousední země jako Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie a Kosovo.
Související
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein
EU (Evropská unie) , Černá Hora
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku
před 49 minutami
Běžní Rusové poprvé tvrdě pociťují dopady války. Experti mají jasno, jestli Putin něco změní
před 1 hodinou
Konec předraženého námořnictva. Británie chystá obří transformaci armády, inspirovala se Ukrajinou
před 2 hodinami
Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha
před 3 hodinami
Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra
před 3 hodinami
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktualizováno před 3 hodinami
Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu
před 4 hodinami
Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí
před 5 hodinami
Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden
před 6 hodinami
Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko
před 7 hodinami
Jedna výhra, tři drtivé porážky. Soud rozhodoval v Trumpových kauzách
před 8 hodinami
Počasí příští víkend: Vedra se opakovat nebudou, nehrozí ani tropické teploty
včera
Ukrajinské Flamingo slaví úspěch. Tři z pěti střel zasáhly v Rusku svůj cíl
včera
Co způsobilo extrémní počasí v Evropě? Na vině je hned několik faktorů
Aktualizováno včera
Vláda jedná v rozporu s rozhodnutím ÚS, výzvu k neodjetí do Ankary nemohu splnit, řekl Pavel
včera
Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil
včera
Pavel by měl zvážit přehodnocení své cesty do Turecka, vyzval Babiš
včera
Zázrak ve Venezuele: Muž byl po zemětřesení uvězněný 106 hodin, jeho záchrana trvala dva dny
včera
Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých
včera
Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein
Evropská komise se rozhodla zakročit proti masivnímu přílivu levného zboží z Číny a schválila zavedení celního poplatku ve výši 3 eur na malé zásilky. Opatření, které začne platit již od této středy, ruší dosavadní osvobození od cla pro balíčky s hodnotou do 150 eur.
Zdroj: Libor Novák