Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku

Libor Novák

30. června 2026 15:31

Evropská unie, ilustrační fotografie.
Evropská unie, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Evropská komise předložila finanční návrh pro vstup Černé Hory do Evropské unie, podle kterého by začlenění této balkánské země v rámci příštího sedmiletého rozpočtového cyklu mělo unijní pokladnu vyjít na tři miliardy eur.

Černá Hora, která má přibližně 600 000 obyvatel a status kandidátské země drží od roku 2010, by se měla stát dalším řádným členem unijního bloku v průběhu roku 2028. Vysoce postavený představitel Evropské komise pod podmínkou anonymity pro web Politico přirovnal finanční dopad k ceně jedné levné kávy, neboť pro každého unijního poplatníka to v období let 2028 až 2034 bude znamenat výdaj zhruba jednoho eura navíc.

Předložený finanční balíček musí nyní schválit jednotlivé členské státy sedmadvacítky, než budou moci mezi Bruselem a Podgoricou začít samotná finanční vyjednávání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v oficiálním prohlášení označila tento krok za konkrétní posun k budoucímu členství Černé Hory, na které se nyní připravují jak unijní instituce, tak členské země.

Budoucí příspěvek samotné Černé Hory do společného rozpočtu se odhaduje na 500 milionů eur za sedm let. Celkově by pak země měla z unijních peněz získat 3,1 miliardy eur, z čehož přes miliardu eur padne na regionální platby a rozvoj venkova, 277 milionů eur na zemědělské dotace a 592 milionů eur na fondy spojené s migrací.

Tamní podniky by navíc mohly získat přibližně 523 milionů eur z nového Evropského fondu pro konkurenceschopnost, byť přesnou částku nelze předem garantovat, jelikož tyto prostředky budou rozdělovány na základě soutěže projektů, nikoli pevnými národními kvótami. Celý příští unijní rozpočet, který vstoupí v platnost na začátku roku 2028 a jehož celkový objem se odhaduje na dva biliony eur, se bude muset kvůli přijímání nových členů navýšit.

Podle propočtů unijní exekutivy by čisté náklady na integraci všech balkánských států usilujících o vstup do Evropské unie měly v příštích sedmi letech činit dohromady osm miliard eur. O vstupu do bloku v současnosti vedou rozhovory také sousední země jako Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie a Kosovo.

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Zdroj: Libor Novák

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