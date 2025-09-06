Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump

Libor Novák

6. září 2025 12:01

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Prezident Donald Trump oznámil, že příští ročník summitu skupiny G20 se bude konat na jeho golfovém hřišti Trump National Doral v Miami na Floridě. Prezident označil tuto lokalitu za „nejlepší místo“, protože se nachází hned vedle letiště.

Trump také uvedl, že ze summitu nebude mít žádný osobní zisk. Původně chtěl na svém golfovém hřišti hostit již summit G7 v roce 2020. Ten ale byl zrušen kvůli pandemii covidu-19. Již v té době se objevily etické otázky ohledně možného konfliktu zájmů.

Prezident naznačil, že se možná nezúčastní letošního summitu v Jihoafrické republice. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že má s touto zemí problémy, jelikož podle něj má „velmi špatnou politiku“. Bílý dům vyjádřil znepokojení nad údajnou „genocidou“ na bílých farmářích v zemi.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa navštívil Bílý dům v květnu, kde mu Trump pustil video, na kterém černošští aktivisté vyzývají k zabírání půdy bílých farmářů. Trump tehdy toto video označil za důkaz genocidy. Jihoafrická vláda ale tvrdí, že jde o nepodložená tvrzení, a kritizuje Trumpovu politiku vůči jejich zemi.

Již několik let touží Trump ukázat světovým lídrům své oblíbené město Miami. Podle starosty Miami Francise Suareze je volba tohoto města pro konání summitu „historickým okamžikem pro Miami i celou zemi“. Zároveň dodal, že to jen potvrzuje postavení města na mezinárodní scéně.

Program summitu bude mít na starosti ministr financí Scott Bessent, který je známý jako jeden z hlavních Trumpových ekonomických poradců, a ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett bude sloužit jako kontaktní osoba. Prezidentova volba místa konání summitu i přes předchozí kritiku znovu vyvolává otázky ohledně využívání prezidentské funkce k osobnímu prospěchu. 

před 1 hodinou

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Související

Donald Trump

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.
Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

Více souvisejících

Donald Trump Summit G20

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

včera

včera

Andrej Babiš

Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.

včera

Joe Biden

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

včera

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

včera

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

včera

4. září 2025 22:01

4. září 2025 21:16

Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek

Českou diplomacii zasáhla během úvodního zářijového týdne velmi smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel JUDr. Karel Komárek, chargé d’affaires ČR v Konžské demokratické republice. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy