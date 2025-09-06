Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump

Prezident Donald Trump oznámil, že příští ročník summitu skupiny G20 se bude konat na jeho golfovém hřišti Trump National Doral v Miami na Floridě. Prezident označil tuto lokalitu za „nejlepší místo“, protože se nachází hned vedle letiště.
Trump také uvedl, že ze summitu nebude mít žádný osobní zisk. Původně chtěl na svém golfovém hřišti hostit již summit G7 v roce 2020. Ten ale byl zrušen kvůli pandemii covidu-19. Již v té době se objevily etické otázky ohledně možného konfliktu zájmů.
Prezident naznačil, že se možná nezúčastní letošního summitu v Jihoafrické republice. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že má s touto zemí problémy, jelikož podle něj má „velmi špatnou politiku“. Bílý dům vyjádřil znepokojení nad údajnou „genocidou“ na bílých farmářích v zemi.
Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa navštívil Bílý dům v květnu, kde mu Trump pustil video, na kterém černošští aktivisté vyzývají k zabírání půdy bílých farmářů. Trump tehdy toto video označil za důkaz genocidy. Jihoafrická vláda ale tvrdí, že jde o nepodložená tvrzení, a kritizuje Trumpovu politiku vůči jejich zemi.
Již několik let touží Trump ukázat světovým lídrům své oblíbené město Miami. Podle starosty Miami Francise Suareze je volba tohoto města pro konání summitu „historickým okamžikem pro Miami i celou zemi“. Zároveň dodal, že to jen potvrzuje postavení města na mezinárodní scéně.
Program summitu bude mít na starosti ministr financí Scott Bessent, který je známý jako jeden z hlavních Trumpových ekonomických poradců, a ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett bude sloužit jako kontaktní osoba. Prezidentova volba místa konání summitu i přes předchozí kritiku znovu vyvolává otázky ohledně využívání prezidentské funkce k osobnímu prospěchu.
