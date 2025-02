Protivzdušná obrana, letadla, lodě... Zelenskyj si nadiktoval podmínky míru

Zelenskyj hovořil na tiskové konferenci v Abú Zabí, kde rovněž varoval, že dny, kdy Evropa mohla spoléhat na zaručenou podporu Spojených států, jsou pryč. V této souvislosti vyzval evropské státy ke sjednocení armádních a zahraničněpolitických strategií a k vytvoření jednotné evropské armády. Podle něj by Evropa měla být schopna sama zajistit svou bezpečnost, pokud USA přestanou hrát roli hlavního garanta.

Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden uvedl, že členství Ukrajiny v NATO není realistickým výsledkem jednání s Ruskem. Zelenskyj však v pondělí naznačil, že pokud Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, měly by evropské státy vybudovat obdobný bezpečnostní systém přímo na ukrajinském území. „Pokud nemáme NATO, pak, obrazně řečeno, by mělo být NATO vybudováno na Ukrajině,“ prohlásil a vyzval k vytvoření „milionové evropské armády“, která by byla schopna chránit Ukrajinu.

Evropští lídři se v pondělí setkají v Paříži, aby projednali koordinovanou odpověď na rozhovory mezi USA a Ruskem v Saúdské Arábii a na signály z Washingtonu, že bezpečnost Evropy již není pro Ameriku prioritou. Před summitem britský premiér Keir Starmer uvedl, že je připraven poslat britské vojáky na Ukrajinu k vymáhání mírové dohody, pokud to bude nutné. Zelenskyj zároveň řekl, že francouzský prezident Emmanuel Macron mu sdělil, že po skončení těchto jednání v nadcházejících dnech poskytne Paříž Kyjevu více informací o možnosti nasazení evropských jednotek.

Kromě bezpečnostních záruk naznačil Zelenskyj možnost dohody se Spojenými státy ohledně přístupu k ukrajinským nerostným surovinám. Pokud by Washington poskytl Kyjevu bezpečnostní garance, Ukrajina by mohla umožnit americkým společnostem těžbu vzácných nerostů na svém území.

„Otázkou není, co může Ukrajina nabídnout, ale co může Ukrajina získat,“ prohlásil Zelenskyj na pondělní tiskové konferenci. Přiznal, že o víkendu odmítl nechat jednoho ze svých ministrů podepsat první návrh dohody s USA, protože očekává „podrobnější plán“. Ukrajina má podle něj velký zájem o dohodu s Washingtonem, avšak požaduje jasné záruky ohledně bezpečnosti.

Donald Trump v nedávném rozhovoru pro Fox News uvedl, že chce zajistit návratnost americké pomoci Ukrajině a nechce, aby USA „vypadaly hloupě“. Zdůraznil, že Ukrajina má obrovské nerostné bohatství, včetně vzácných zemin, ropy a plynu, a že americká finanční pomoc by měla být kryta ukrajinskými přírodními zdroji.

Ačkoliv Trumpova administrativa minulý týden odmítla myšlenku začlenění Ukrajiny do NATO jako součásti dohody s Ruskem, Zelenskyj stále doufá, že budoucí dohoda se Spojenými státy přinejmenším přinese bezpečnostní záruky podobné těm, které poskytuje NATO.