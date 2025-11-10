Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci

Americký Senát posunul vpřed dohodu, která by mohla ukončit nejdelší vládní odstávku (shutdown) v historii USA, trvající už přes pět týdnů. K tomuto průlomu došlo v neděli, kdy skupina osmi umírněných demokratických senátorů podpořila kompromisní návrh financování. Jejich podpora byla klíčová a získali ji výměnou za budoucí příslib hlasování o prodloužení rozšířených dotací na zdravotní péči v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), známého jako Obamacare.
Tato dohoda zahrnuje prozatímní opatření, které zajistí financování vlády až do ledna, a je spojena s větším balíkem pro kompletní financování několika důležitých agentur. Od Republikánů se jim nepodařilo získat záruku, že dotace na zdravotní péči, které jsou jádrem sporu, budou skutečně prodlouženy. Získali nicméně závazek od lídra senátní většiny Johna Thuneho, že se o prodloužení těchto daňových kreditů bude hlasovat do poloviny příštího měsíce.
Demokraté zapojení do jednání věří, že to poskytne dostatek času pro vyjednání skutečného kompromisu s republikánským vedením v Kongresu. Přesto se jedná o velmi náročný úkol, jelikož Kongres je pod kontrolou Republikánů. I přes hněv ze strany zbytku demokratického senátního výboru jsou republikánští lídři odhodláni prosadit návrh rychle do Kongresu a na stůl prezidenta Donalda Trumpa.
Senátor John Hickenlooper z Colorada sice dohodu nepodpořil, avšak zastal se svých kolegů, kteří ji schválili, s argumentem, že se nesnaží „kapitulovat“, ale dělají to, co podle nich „pomůže největšímu počtu lidí“. Poukázal také na frustraci a na názor některých kolegů, že Trump „se nezastaví před ničím, aby zabránil obnovení té dotace.“ Jakmile Senát schválí opatření, zamíří návrh do Sněmovny reprezentantů, kde Mike Johnson bude muset návrh prosadit skrze roztříštěnou republikánskou frakci, pravděpodobně s přímou pomocí prezidenta Trumpa.
Demokraté, kteří dohodu podpořili, uvedli, že jejich změnu pozice si vyžádal rostoucí odpor Trumpa k prodloužení dotací Obamacare v posledních dnech. Domnívají se, že téma zdravotní péče je pro ně výhodné a samostatné hlasování na tuto téma zvýrazní rozdíly mezi oběma stranami, i když má malou šanci stát se zákonem. Nevylučují ani další hrozbu shutdownu v lednu, až vyprší další tranše financování, nicméně některé kritické programy, jako je potravinová pomoc, už by měly být financovány, aby se zmírnily dopady na miliony Američanů.
Dohoda vznikla za pět týdnů vyjednávání mezi trojicí bývalých guvernérů – demokraty Jeanne Shaheenovou (New Hampshire), Angusem Kingem (Maine) a Maggie Hassanovou (New Hampshire) – a senátním lídrem Johnem Thunem a Bílým domem. Senátorka Shaheenová, která odchází do penze, uvedla, že Republikáni opakovaně jasně řekli, že „toto byla jediná dohoda na stole“, a dodala, že další čekání by nepřineslo lepší výsledek.
Jeden z demokratů zapojených do jednání, senátor Tim Kaine z Virginie, řekl, že voliči očekávají, že senátoři dohodu podpoří. Pro Kainea bylo navíc důležité, že Demokraté získali souhlas Bílého domu se zrušením hromadného propouštění federálních pracovníků během shutdownu a garanci, že všichni federální zaměstnanci dostanou zpětně zaplaceno za dobu odstávky.
Uvnitř Demokratické strany však dohoda odhalila hluboký rozkol. Liberální senátoři se zlobili na své kolegy za podporu dohody, přičemž vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně Hakeem Jeffries slíbil, že jeho frakce bude „bojovat“ proti přijetí vládního financování, pokud neprodlouží daňové úlevy ACA. I v senátním vedení Demokratů došlo k rozdělení, kdy menšinový lídr Chuck Schumer byl proti, zatímco jeho zástupce Dick Durbin, odcházející senátor, dohodu podpořil. Senátor Richard Blumenthal z Connecticutu shrnul široce rozšířený názor v demokratickém výboru: „Pro mě to není žádná dohoda bez zdravotní péče.“
Dalším krokem je hlasování o celém opatření v Senátu, které zahrnuje jak zmíněný větší balík, tak prozatímní financování do 30. ledna. Pro jeho postup je potřeba podpora osmi demokratů. Poté, co Senát schválí návrh prozatímního financování, provede do něj dodatek se širším balíkem. Demokratický senátor John Fetterman, který kritizoval postoj své strany, vyzval k podpoře: „Hlasujte ano, a pak můžeme najít cestu, jak snížit naše náklady na zdravotní péči.“
Související
Dispečeři bez výplat a na brigádách. Americká letecká doprava může být ochromena
Fentanyl, opium, ponížení. Vztahy USA a Číny ovlivňují události z předminulého století
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci
před 1 hodinou
Slunečné počasí přinese nadprůměrné teploty, naznačili meteorologové
včera
Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny
včera
Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí
včera
Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička
včera
Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise
Aktualizováno včera
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
včera
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
včera
Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala
včera
Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez
včera
Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule
včera
Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov
včera
"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu
včera
Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard
včera
O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky
včera
Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc
včera
Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění
včera
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
včera
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
včera
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
Každým dnem se blíží prosincový začátek meteorologické zimy, ale výraznější ochlazení nemá nastat ani během příštího víkendu v polovině listopadu. Odpolední maxima vyšplhají až na 13 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě