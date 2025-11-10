Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci

Libor Novák

10. listopadu 2025 8:27

Kongres USA
Kongres USA Foto: president.gov.ua

 Americký Senát posunul vpřed dohodu, která by mohla ukončit nejdelší vládní odstávku (shutdown) v historii USA, trvající už přes pět týdnů. K tomuto průlomu došlo v neděli, kdy skupina osmi umírněných demokratických senátorů podpořila kompromisní návrh financování. Jejich podpora byla klíčová a získali ji výměnou za budoucí příslib hlasování o prodloužení rozšířených dotací na zdravotní péči v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), známého jako Obamacare.

Tato dohoda zahrnuje prozatímní opatření, které zajistí financování vlády až do ledna, a je spojena s větším balíkem pro kompletní financování několika důležitých agentur. Od Republikánů se jim nepodařilo získat záruku, že dotace na zdravotní péči, které jsou jádrem sporu, budou skutečně prodlouženy. Získali nicméně závazek od lídra senátní většiny Johna Thuneho, že se o prodloužení těchto daňových kreditů bude hlasovat do poloviny příštího měsíce.

Demokraté zapojení do jednání věří, že to poskytne dostatek času pro vyjednání skutečného kompromisu s republikánským vedením v Kongresu. Přesto se jedná o velmi náročný úkol, jelikož Kongres je pod kontrolou Republikánů. I přes hněv ze strany zbytku demokratického senátního výboru jsou republikánští lídři odhodláni prosadit návrh rychle do Kongresu a na stůl prezidenta Donalda Trumpa.

Senátor John Hickenlooper z Colorada sice dohodu nepodpořil, avšak zastal se svých kolegů, kteří ji schválili, s argumentem, že se nesnaží „kapitulovat“, ale dělají to, co podle nich „pomůže největšímu počtu lidí“. Poukázal také na frustraci a na názor některých kolegů, že Trump „se nezastaví před ničím, aby zabránil obnovení té dotace.“ Jakmile Senát schválí opatření, zamíří návrh do Sněmovny reprezentantů, kde Mike Johnson bude muset návrh prosadit skrze roztříštěnou republikánskou frakci, pravděpodobně s přímou pomocí prezidenta Trumpa.

Demokraté, kteří dohodu podpořili, uvedli, že jejich změnu pozice si vyžádal rostoucí odpor Trumpa k prodloužení dotací Obamacare v posledních dnech. Domnívají se, že téma zdravotní péče je pro ně výhodné a samostatné hlasování na tuto téma zvýrazní rozdíly mezi oběma stranami, i když má malou šanci stát se zákonem. Nevylučují ani další hrozbu shutdownu v lednu, až vyprší další tranše financování, nicméně některé kritické programy, jako je potravinová pomoc, už by měly být financovány, aby se zmírnily dopady na miliony Američanů.

Dohoda vznikla za pět týdnů vyjednávání mezi trojicí bývalých guvernérů – demokraty Jeanne Shaheenovou (New Hampshire), Angusem Kingem (Maine) a Maggie Hassanovou (New Hampshire) – a senátním lídrem Johnem Thunem a Bílým domem. Senátorka Shaheenová, která odchází do penze, uvedla, že Republikáni opakovaně jasně řekli, že „toto byla jediná dohoda na stole“, a dodala, že další čekání by nepřineslo lepší výsledek.

Jeden z demokratů zapojených do jednání, senátor Tim Kaine z Virginie, řekl, že voliči očekávají, že senátoři dohodu podpoří. Pro Kainea bylo navíc důležité, že Demokraté získali souhlas Bílého domu se zrušením hromadného propouštění federálních pracovníků během shutdownu a garanci, že všichni federální zaměstnanci dostanou zpětně zaplaceno za dobu odstávky.

Uvnitř Demokratické strany však dohoda odhalila hluboký rozkol. Liberální senátoři se zlobili na své kolegy za podporu dohody, přičemž vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně Hakeem Jeffries slíbil, že jeho frakce bude „bojovat“ proti přijetí vládního financování, pokud neprodlouží daňové úlevy ACA. I v senátním vedení Demokratů došlo k rozdělení, kdy menšinový lídr Chuck Schumer byl proti, zatímco jeho zástupce Dick Durbin, odcházející senátor, dohodu podpořil. Senátor Richard Blumenthal z Connecticutu shrnul široce rozšířený názor v demokratickém výboru: „Pro mě to není žádná dohoda bez zdravotní péče.“

Dalším krokem je hlasování o celém opatření v Senátu, které zahrnuje jak zmíněný větší balík, tak prozatímní financování do 30. ledna. Pro jeho postup je potřeba podpora osmi demokratů. Poté, co Senát schválí návrh prozatímního financování, provede do něj dodatek se širším balíkem. Demokratický senátor John Fetterman, který kritizoval postoj své strany, vyzval k podpoře: „Hlasujte ano, a pak můžeme najít cestu, jak snížit naše náklady na zdravotní péči.“

včera

"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu

Související

Čínský prezident Si Ťin-pching Analýza

Fentanyl, opium, ponížení. Vztahy USA a Číny ovlivňují události z předminulého století

Současné čínsko-americké vztahy nejsou jen výsledkem ekonomické rivality či sporů o technologie, ale pokračováním mnohem staršího příběhu o moci, ponížení a snaze o morální převahu. V čínském historickém vědomí stále rezonuje trauma opiových válek, kdy Západ donutil říši Čching otevřít své trhy pod vojenským tlakem. Dnešní napětí kolem fentanylu, obchodu a sankcí tuto paměť znovu oživuje. Stejně jako tehdy nejde jen o obchod, ale o otázku důstojnosti a o to, kdo má právo určovat pravidla světového řádu.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Kongres USA

Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci

 Americký Senát posunul vpřed dohodu, která by mohla ukončit nejdelší vládní odstávku (shutdown) v historii USA, trvající už přes pět týdnů. K tomuto průlomu došlo v neděli, kdy skupina osmi umírněných demokratických senátorů podpořila kompromisní návrh financování. Jejich podpora byla klíčová a získali ji výměnou za budoucí příslib hlasování o prodloužení rozšířených dotací na zdravotní péči v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), známého jako Obamacare.

před 1 hodinou

včera

včera

Biatlon, ilustrační fotografie.

Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí

Před pár dny se našlo řešení ve vleklé a ostudné kauze jedné ze špičkových francouzských biatlonistek Julie Simonové. Ta byla dříve obviněna z toho, že opakovaně použila bankovní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a i týmové fyzioterapeutky, přičemž celkově je měla takovýmto způsobem okrást o 2400 eur. K této krádeži se již koncem října sama závodnice přiznala a soud tak rozhodl v tomto případě o následujícím trestu – tříměsíční podmínka a pokuta ve výši 15 000 eur.

včera

Dominik Duka

Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička

Poslední dny života strávil zesnulý kardinál Dominik Duka v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Vrátil se tam po třech dnech, které po předchozí hospitalizaci strávil doma. Svědectví o posledních chvílích duchovního mezi námi poskytla jedna z dominikánských sester. 

včera

Ilustrační fotografie.

Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nově povede Čech Petr Klement, dosavadní náměstek evropské nejvyšší žalobkyně. O jeho jmenování rozhodla Evropská komise. Jde o historicky první případ, kdy se do čela tohoto prestižního protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

včera

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

včera

Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

včera

včera

včera

včera

Uprchlíci z Ukrajiny se registrují v Česku

Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Nová data Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzují, že pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je nejen humanitárním, ale i ekonomicky přínosným krokem. Za třetí čtvrtletí letošního roku dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Tolik kýženou Nobelovu cenu míru americký prezident Donald Trump letos nedostal, přestože on sám pro to od svého znovuzvolení do úřadu dělal, co mohl – jak sám říkal, ukončil již šest válek. Nemusí to však znamenat, že by snad v tomto roce žádnou cenu za své mírové úsilí ještě nemohl dostat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se totiž rozhodla vytvořit nové ocenění s názvem Cena míru FIFA a není vyloučeno, že by se jejím prvním držitelem mohla stát současná americká hlava státu. Jestli tomu tak opravdu bude, to se svět dozví 5. prosince.

včera

včera

včera

Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend

Každým dnem se blíží prosincový začátek meteorologické zimy, ale výraznější ochlazení nemá nastat ani během příštího víkendu v polovině listopadu. Odpolední maxima vyšplhají až na 13 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy