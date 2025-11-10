Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě

Americký Senát v neděli pozdě večer učinil první zásadní krok k ukončení nejdelšího vládního shutdownu v historii USA, který trval rekordních 40 dní. Prolomení patové situace nastalo díky odpadlické skupině demokratických senátorů, kteří se v procedurálním hlasování připojili k republikánům a podpořili návrh zákona na obnovení financování federální vlády.
Republikáni, kteří v Senátu drží většinu 53 ku 47, potřebovali pro schválení finančního návrhu nejméně 60 hlasů. Finální skóre bylo 60 pro a 40 proti. Klíčový průlom zajistilo sedm demokratických senátorů a jeden nezávislý, který se připojuje k demokratům. Tento tah sice otevírá cestu k obnovení provozu federálních úřadů, ale zároveň vyvolal vlnu hněvu a rozdělení mezi demokratickými lídry.
Senátor Tim Kaine (Virginie) podpořil dohodu s tím, že zajišťuje federálním zaměstnancům ochranu před „bezohledným propouštěním“ a zaručuje zpětné proplacení mezd. Senátorka Catherine Cortez Masto (Nevada) poukázala na utrpení federálních pracovníků a fronty na potravinovou pomoc, které „neviděla od dob pandemie“.
Lídr senátní menšiny Chuck Schumer s dohodou nesouhlasil, protože neřeší krizi zdravotní péče, a prohlásil, že tento boj musí pokračovat. Lídr sněmovní menšiny Hakeem Jeffries a guvernér Kalifornie Gavin Newsom ostře kritizovali hlasování jako „kapitulaci a zradu“ pracujících Američanů.
Dohoda obsahuje příslib, že se v prosinci uskuteční samostatné hlasování o prodloužení dotací na zdravotní péči (podle zákona Affordable Care Act), což byla hlavní podmínka demokratů pro ukončení shutdownu. Republikáni tak získali podporu pro dočasné financování vlády do konce ledna, ale bez jistoty, že se dotace na pojištění skutečně podaří prodloužit.
Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson označil krok Senátu za „začátek konce nejdelšího shutdownu v historii USA“ a oznámil, že členy Sněmovny oficiálně svolá zpět do Washingtonu, jakmile Senát definitivně dohodu schválí. Johnson naléhal na poslance, aby se začali vracet již nyní, vzhledem k narušené dopravě v zemi. Uvedl také, že prezident Donald Trump je „velmi netrpělivý“ a chce, aby byl zákon co nejrychleji podepsán.
Během rekordních 40 dní vládní paralýzy statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty a řada služeb, od letecké dopravy po programy potravinové pomoci, byla po celé zemi narušena. Přestože dohoda v Senátu je zásadním průlomem, její konečné schválení ve Sněmovně reprezentantů, kde mohou nespokojení demokraté průběh zpomalit, a následný podpis prezidenta Trumpa, potrvá ještě několik dní.
Související
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě
před 1 hodinou
„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou
před 2 hodinami
Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama
před 2 hodinami
Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení
před 3 hodinami
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
před 3 hodinami
Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert
před 4 hodinami
Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli
před 4 hodinami
Ryanair oznámil zásadní změnu: Od 12. listopadu nebude akceptovat papírové letenky
před 5 hodinami
Sarkozy život ve vězení nezvládá. Soud ho může ještě dnes pustit na svobodu
před 6 hodinami
WSJ: Sabotáž na plynovodech Nord Stream mohl podle německých vyšetřovatelů nařídit Zalužnyj
před 6 hodinami
Stříleli jsme do civilistů a používali je jako štíty, přiznali izraelští vojáci
před 7 hodinami
COP30 začíná. Do Brazílie dorazili lobbisté, lídři konferenci bojkotují
před 8 hodinami
Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci
před 10 hodinami
Slunečné počasí přinese nadprůměrné teploty, naznačili meteorologové
včera
Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny
včera
Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí
včera
Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička
včera
Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise
Aktualizováno včera
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
včera
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se domnívá, že výjimka ze sankcí, kterou v Bílém domě vyjednal jeho maďarský kolega Viktor Orbán, by se měla vztahovat i na Slovensko. Podle Washingtonu jde o výjimku na rok, zatímco Budapešť tvrdí, že je neomezená.
Zdroj: Jan Hrabě