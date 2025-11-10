Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Americký Senát v neděli pozdě večer učinil první zásadní krok k ukončení nejdelšího vládního shutdownu v historii USA, který trval rekordních 40 dní. Prolomení patové situace nastalo díky odpadlické skupině demokratických senátorů, kteří se v procedurálním hlasování připojili k republikánům a podpořili návrh zákona na obnovení financování federální vlády.

Republikáni, kteří v Senátu drží většinu 53 ku 47, potřebovali pro schválení finančního návrhu nejméně 60 hlasů. Finální skóre bylo 60 pro a 40 proti. Klíčový průlom zajistilo sedm demokratických senátorů a jeden nezávislý, který se připojuje k demokratům. Tento tah sice otevírá cestu k obnovení provozu federálních úřadů, ale zároveň vyvolal vlnu hněvu a rozdělení mezi demokratickými lídry.

Senátor Tim Kaine (Virginie) podpořil dohodu s tím, že zajišťuje federálním zaměstnancům ochranu před „bezohledným propouštěním“ a zaručuje zpětné proplacení mezd. Senátorka Catherine Cortez Masto (Nevada) poukázala na utrpení federálních pracovníků a fronty na potravinovou pomoc, které „neviděla od dob pandemie“.

Lídr senátní menšiny Chuck Schumer s dohodou nesouhlasil, protože neřeší krizi zdravotní péče, a prohlásil, že tento boj musí pokračovat. Lídr sněmovní menšiny Hakeem Jeffries a guvernér Kalifornie Gavin Newsom ostře kritizovali hlasování jako „kapitulaci a zradu“ pracujících Američanů.

Dohoda obsahuje příslib, že se v prosinci uskuteční samostatné hlasování o prodloužení dotací na zdravotní péči (podle zákona Affordable Care Act), což byla hlavní podmínka demokratů pro ukončení shutdownu. Republikáni tak získali podporu pro dočasné financování vlády do konce ledna, ale bez jistoty, že se dotace na pojištění skutečně podaří prodloužit.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson označil krok Senátu za „začátek konce nejdelšího shutdownu v historii USA“ a oznámil, že členy Sněmovny oficiálně svolá zpět do Washingtonu, jakmile Senát definitivně dohodu schválí. Johnson naléhal na poslance, aby se začali vracet již nyní, vzhledem k narušené dopravě v zemi. Uvedl také, že prezident Donald Trump je „velmi netrpělivý“ a chce, aby byl zákon co nejrychleji podepsán. 

Během rekordních 40 dní vládní paralýzy statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty a řada služeb, od letecké dopravy po programy potravinové pomoci, byla po celé zemi narušena. Přestože dohoda v Senátu je zásadním průlomem, její konečné schválení ve Sněmovně reprezentantů, kde mohou nespokojení demokraté průběh zpomalit, a následný podpis prezidenta Trumpa, potrvá ještě několik dní.

„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou

