První jednání po třech letech. Dnešek může být pro válku na Ukrajině průlomový

Rubio přicestoval z Antalye, kde se den předtím účastnil jednání ministrů zahraničí NATO. Na tiskové konferenci však otevřeně vyjádřil skepse ohledně možnosti dosáhnout konkrétního výsledku. „Chci být upřímný – neočekáváme mnoho. A upřímně řečeno, je zcela zřejmé, že k nějakému průlomu může dojít až ve chvíli, kdy se prezident Trump osobně setká s prezidentem Putinem,“ řekl Rubio.

Americký ministr zahraničí zároveň dodal, že v aktuální fázi nepovažuje za pravděpodobné, že by rozhovory vedly k čemukoli produktivnímu. Zdůraznil ale, že prezident Trump je připraven k přímému dialogu s ruským prezidentem. Podle něj je taková konverzace nezbytná a neměla by se dál odkládat.

Do Turecka mezitím dorazila nízko postavená ruská delegace vedená prezidentským poradcem Vladimirem Medinským. Ten v krátkém vyjádření uvedl, že Moskva je připravena jednat o „kompromisech“, konkrétnější podobu možného ústupku ale neupřesnil. Ukrajinskou stranu má na schůzce zastupovat ministr obrany Rustem Umerov, což je vnímáno jako signál určité vážnosti ze strany Kyjeva.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky však včera kritizoval Moskvu za to, že do Istanbulu vyslala pouze nízko postavené zástupce. Podle něj to svědčí o nedostatku seriózního přístupu Kremlu k mírovému jednání. Přesto potvrdil, že Ukrajina na schůzku vyšle svou delegaci a je připravena jednat.

Zatímco očekávání zůstávají nízká, samotná skutečnost, že obě strany zasednou u jednoho stolu, je považována za zásadní moment. Od posledního přímého jednání mezi Kyjevem a Moskvou totiž uplynuly více než tři roky. Všechny dosavadní pokusy o obnovení diplomatického dialogu ztroskotaly.

Prezident Trump, který se aktuálně nachází na návštěvě Blízkého východu, rovněž naznačil, že k výraznějšímu pokroku může dojít až tehdy, pokud dojde k jeho osobnímu setkání s Vladimirem Putinem. Tím de facto potvrdil Rubiovu pozici, že rozhodující fáze mírových jednání bude muset probíhat na nejvyšší úrovni.

Turecko mezitím zůstává klíčovým prostředníkem. Ankara již dříve hostila několik kol jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, naposledy v roce 2022. Prezident Recep Tayyip Erdoğan se i nadále snaží prezentovat jako neutrální hráč, který může přispět k dosažení míru.

Zatímco dnešní rozhovory v Istanbulu mohou mít spíše symbolický charakter, zůstávají důležité pro možné budoucí kroky. I neformální výměny názorů mezi zástupci obou států mohou přispět k vytvoření podmínek pro pozdější vrcholnou schůzku mezi Trumpem a Putinem.