První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody

Maďarsko prožilo historický zvrat, který definitivně ukončil dlouholetou éru Viktora Orbána. Podle aktuálních výsledků zvítězila opoziční strana Tisza s tak drtivým náskokem, že v parlamentu získá ústavní dvoutřetinovou většinu. Lídr vítězné strany Péter Magyar vystoupil se zásadním projevem na budapešťském náměstí Batthyány, kde ho vítaly tisíce nadšených příznivců.
Magyarův příchod na pódium byl emotivní; vedení strany procházelo davem pomalu, tisklo si ruce s podporovateli a děkovalo za důvěru. Hned v úvodu svého projevu Magyar prohlásil: „Podařilo se nám to! Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby. Ne málo, ale hodně, přímo velmi moc.“ Zdůraznil, že společnými silami sesadili Orbánův režim a symbolicky si vzali svou vlast zpět.
Ve svém vítězném proslovu neopomněl rýpnutí do dosavadního premiéra, když parafrázoval jeho dřívější slavný výrok: „Naše vítězství není vidět jen z Měsíce, ale z každého maďarského okna.“ Podle Magyara se jedná o historický okamžik, kdy se u uren sešlo nejvíce voličů v dějinách demokratického Maďarska, přičemž poděkoval všem třem milionům občanů, kteří straně Tisza svěřili svůj hlas.
Lídr vítězné strany vyzdvihl, že vítězství dosáhli navzdory masivní a nesmírně drahé antikampani vládního Fideszu, která se snažila Maďary poštvat proti sobě. Tento styl politiky byl podle něj dnes voliči definitivně odsouzen. Celý souboj přirovnal k biblickému boji Davida s Goliášem, ve kterém nakonec zvítězila odvaha a láska nad strachem.
Nedělní datum by se podle Magyara mělo stát dalším „zlatým písmem“ zapsaným do historie maďarské svobody, po boku revolučních let 1848 a 1956. Zdůraznil, že Maďarsko chce být opět hrdou evropskou zemí, která nebude nikoho vazalem. Státem, kde rozhoduje výkon a kde se každý občan může spolehnout na svou vládu, kvalitní školství a důstojné zdravotnictví.
Výraznou část projevu věnoval Magyar Maďarům žijícím v zahraničí, které vyzval k návratu domů. Slíbil jim zemi, kde budou policie a tajné služby sloužit občanům, nikoliv moci, a kde každý bude moci svobodně žít a milovat, koho chce. Zdůraznil také péči o tradice v Karpatské kotlině, kterou označil za hrob předků i budoucnost vnuků.
I přes oslavy si je budoucí premiér vědom obrovské zodpovědnosti. Maďarsko je podle něj v těžké situaci, zejména co se týče ekonomiky a vnitřní bezpečnosti. „Zítra se musíme pustit do práce a odklidit trosky, které tu po uplynulých desetiletích zůstaly,“ apeloval na své spolupracovníky i občany s tím, že hodlá sloužit všem Maďarům bez rozdílu.
Magyar v projevu formuloval i velmi tvrdé požadavky směrem k dosavadní moci. Vyzval Viktora Orbána, aby jeho vláda od této chvíle působila pouze jako úřednický kabinet v demisi a nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí, která by nové vládě svázala ruce. Prezidenta republiky pak vyzval, aby ho pověřil sestavením vlády a následně odešel z veřejného života s tím zbytkem důstojnosti, který mu ještě zbyl.
K odchodu z funkcí Magyar vyzval i další klíčové postavy systému – nejvyššího státního zástupce, předsedu Kurie (Nejvyššího soudu) či šéfa mediálního úřadu. „Je konec,“ zopakoval několikrát. S ústavní většinou v zádech plánuje okamžitě obnovit systém brzd a protivah, zajistit nezávislost institucí a Maďarsko připojit k Úřadu evropského veřejného žalobce.
Nová maďarská vláda se podle Magyara stane silným a předvídatelným spojencem v Evropské unii i NATO. Prioritou bude také obnova spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Svoji první zahraniční cestu plánuje Magyar do Polska k upevnění tisíciletého přátelství, následovat bude Vídeň a poté Brusel, kde chce vyjednat uvolnění unijních fondů, které Maďarsku náleží.
Reakce poražené strany byla nezvykle rychlá a stručná. Premiér Viktor Orbán uznal porážku a svému soupeři ke vítězství pogratuloval. Uvedl, že Fidesz-KDNP bude pokračovat v práci z opozice a i nadále se hodlá opírat o své dva a půl milionu voličů. Pro Maďarsko tak končí éra jedné z nejstabilnějších, ale také nejkontroverznějších vlád v moderní Evropě.
Zatímco Budapešť slaví dlouho do noci, politická scéna se začíná zásadně proměňovat i na jiných frontách. Klára Dobrevová již oznámila rezignaci na post předsedkyně strany DK, přičemž své působení označila za neúspěch. Maďarsko tak v pondělí ráno vstoupí do zcela nové politické reality, v níž má strana Tisza neomezený mandát k provedení hlubokých reforem státu.
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
před 4 minutami
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
před 23 minutami
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
před 50 minutami
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
Aktualizováno před 52 minutami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
před 1 hodinou
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána
před 1 hodinou
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
před 1 hodinou
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
před 2 hodinami
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
před 3 hodinami
Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice
Aktualizováno před 3 hodinami
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
před 5 hodinami
Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě
před 7 hodinami
Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní
před 8 hodinami
Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu
před 9 hodinami
Orbán je jako Havel, prohlásil Turek a pustil se do Pavla. Pak se přidal i úřad Macinky
před 10 hodinami
Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi
před 11 hodinami
Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů
před 12 hodinami
Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla
před 14 hodinami
Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar
před 15 hodinami
Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev
před 16 hodinami
Zdroj: Libor Novák