První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody

Libor Novák

12. dubna 2026 23:31

Povolební proslov Pétera Magyara Foto: Facebook Péter Magyar

Maďarsko prožilo historický zvrat, který definitivně ukončil dlouholetou éru Viktora Orbána. Podle aktuálních výsledků zvítězila opoziční strana Tisza s tak drtivým náskokem, že v parlamentu získá ústavní dvoutřetinovou většinu. Lídr vítězné strany Péter Magyar vystoupil se zásadním projevem na budapešťském náměstí Batthyány, kde ho vítaly tisíce nadšených příznivců.

Magyarův příchod na pódium byl emotivní; vedení strany procházelo davem pomalu, tisklo si ruce s podporovateli a děkovalo za důvěru. Hned v úvodu svého projevu Magyar prohlásil: „Podařilo se nám to! Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby. Ne málo, ale hodně, přímo velmi moc.“ Zdůraznil, že společnými silami sesadili Orbánův režim a symbolicky si vzali svou vlast zpět.

Ve svém vítězném proslovu neopomněl rýpnutí do dosavadního premiéra, když parafrázoval jeho dřívější slavný výrok: „Naše vítězství není vidět jen z Měsíce, ale z každého maďarského okna.“ Podle Magyara se jedná o historický okamžik, kdy se u uren sešlo nejvíce voličů v dějinách demokratického Maďarska, přičemž poděkoval všem třem milionům občanů, kteří straně Tisza svěřili svůj hlas.

Lídr vítězné strany vyzdvihl, že vítězství dosáhli navzdory masivní a nesmírně drahé antikampani vládního Fideszu, která se snažila Maďary poštvat proti sobě. Tento styl politiky byl podle něj dnes voliči definitivně odsouzen. Celý souboj přirovnal k biblickému boji Davida s Goliášem, ve kterém nakonec zvítězila odvaha a láska nad strachem.

Nedělní datum by se podle Magyara mělo stát dalším „zlatým písmem“ zapsaným do historie maďarské svobody, po boku revolučních let 1848 a 1956. Zdůraznil, že Maďarsko chce být opět hrdou evropskou zemí, která nebude nikoho vazalem. Státem, kde rozhoduje výkon a kde se každý občan může spolehnout na svou vládu, kvalitní školství a důstojné zdravotnictví.

Výraznou část projevu věnoval Magyar Maďarům žijícím v zahraničí, které vyzval k návratu domů. Slíbil jim zemi, kde budou policie a tajné služby sloužit občanům, nikoliv moci, a kde každý bude moci svobodně žít a milovat, koho chce. Zdůraznil také péči o tradice v Karpatské kotlině, kterou označil za hrob předků i budoucnost vnuků.

I přes oslavy si je budoucí premiér vědom obrovské zodpovědnosti. Maďarsko je podle něj v těžké situaci, zejména co se týče ekonomiky a vnitřní bezpečnosti. „Zítra se musíme pustit do práce a odklidit trosky, které tu po uplynulých desetiletích zůstaly,“ apeloval na své spolupracovníky i občany s tím, že hodlá sloužit všem Maďarům bez rozdílu.

Magyar v projevu formuloval i velmi tvrdé požadavky směrem k dosavadní moci. Vyzval Viktora Orbána, aby jeho vláda od této chvíle působila pouze jako úřednický kabinet v demisi a nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí, která by nové vládě svázala ruce. Prezidenta republiky pak vyzval, aby ho pověřil sestavením vlády a následně odešel z veřejného života s tím zbytkem důstojnosti, který mu ještě zbyl.

K odchodu z funkcí Magyar vyzval i další klíčové postavy systému – nejvyššího státního zástupce, předsedu Kurie (Nejvyššího soudu) či šéfa mediálního úřadu. „Je konec,“ zopakoval několikrát. S ústavní většinou v zádech plánuje okamžitě obnovit systém brzd a protivah, zajistit nezávislost institucí a Maďarsko připojit k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Nová maďarská vláda se podle Magyara stane silným a předvídatelným spojencem v Evropské unii i NATO. Prioritou bude také obnova spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Svoji první zahraniční cestu plánuje Magyar do Polska k upevnění tisíciletého přátelství, následovat bude Vídeň a poté Brusel, kde chce vyjednat uvolnění unijních fondů, které Maďarsku náleží.

Reakce poražené strany byla nezvykle rychlá a stručná. Premiér Viktor Orbán uznal porážku a svému soupeři ke vítězství pogratuloval. Uvedl, že Fidesz-KDNP bude pokračovat v práci z opozice a i nadále se hodlá opírat o své dva a půl milionu voličů. Pro Maďarsko tak končí éra jedné z nejstabilnějších, ale také nejkontroverznějších vlád v moderní Evropě.

Zatímco Budapešť slaví dlouho do noci, politická scéna se začíná zásadně proměňovat i na jiných frontách. Klára Dobrevová již oznámila rezignaci na post předsedkyně strany DK, přičemž své působení označila za neúspěch. Maďarsko tak v pondělí ráno vstoupí do zcela nové politické reality, v níž má strana Tisza neomezený mandát k provedení hlubokých reforem státu.

Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?

Petr Macinka

Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO

Volební zemětřesení v Maďarsku, které po šestnácti letech odstavilo od moci Viktora Orbána, vyvolalo okamžitou odezvu i na české politické scéně. Tuzemští představitelé napříč politickým spektrem sledují nástup opoziční strany Tisza k ústavní většině s velkým zájmem. Podle mnoha z nich se jedná o historický zlom, který ovlivní dynamiku v celém středoevropském regionu.

Péter Magyar

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Naznačuje to jak průběžné sčítání hlasů, tak i přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.

před 1 hodinou

Ursula von der Leyenová

„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána

Vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách vyvolalo okamžitou vlnu reakcí napříč celou Evropou. Přední představitelé Evropské unie i jednotlivých států vnímají výsledek jako zásadní obrat v dosavadním směřování země. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla, že maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji, a zdůraznila, že si země vybrala společnou evropskou budoucnost.

před 1 hodinou

Maďaři zaplavili ulice Budapešti

Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána

Budapešť zažívá noc, na kterou se bude vzpomínat desítky let. Poté, co premiér Viktor Orbán přiznal porážku ve volbách, vypukly v centrále opoziční strany Tisza na břehu Dunaje nepopsatelné oslavy. Dav fanoušků Pétera Magyara zaplnil nábřeží maďarskými vlajkami a vzduchem létají zátky od šampaňského, doprovázené slzami štěstí a nekonečným objímáním.

před 1 hodinou

Volby v Maďarsku

Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině

Parlamentní volby nezpůsobily rekordní zájem voličů pouze na území Maďarska, ale také na zahraničních zastupitelských úřadech. Výjimkou podle webu index.hu nebylo ani hlavní město České republiky, kde se před maďarskou ambasádou v Praze tvořily dlouhé, několikasetmetrové fronty. Přestože v Praze panovalo citelně horší počasí než v Budapešti, odhodlání voličů to neoslabilo a zástupy lidí byly k vidění po celou neděli až do odpoledních hodin.

před 2 hodinami

Péter Magyar

Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

před 3 hodinami

Volby v Maďarsku

Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice

Sčítání hlasů v maďarských parlamentních volbách pokračuje a dosavadní výsledky naznačují, že opoziční strana Tisza směřuje k drtivému vítězství. Podle aktuálních dat Národního volebního úřadu, která vycházejí z 22,05 % zpracovaných lístků pro stranické kandidátky, získala Tisza 51,22 % hlasů. Vládní koalice Fidesz-KDNP zatím zaostává se ziskem 40,11 %.

Aktualizováno před 3 hodinami

Péter Magyar

Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Volby v Maďarsku

Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil radikální změnu vojenské strategie v oblasti Blízkého východu. Ve svém prohlášení uvedl, že nařídil námořnictvu Spojených států zahájit blokádu všech lodí, které se pokoušejí vplout do Hormuzského průlivu nebo jej opustit. Tento krok přichází v době extrémního napětí, kdy se tato klíčová námořní cesta stala středobodem globálního konfliktu.

před 9 hodinami

Filip Turek

Orbán je jako Havel, prohlásil Turek a pustil se do Pavla. Pak se přidal i úřad Macinky

Česká politická scéna zažívá další vlnu napětí mezi Pražským hradem a vládní koalicí. Hlavním tématem nedělní diskuse v pořadu Partie Terezie Tománkové se stal otevřený konflikt ohledně zahraniční politiky a role prezidenta Petra Pavla. Vládní zmocněnec pro klimatickou krizi Filip Turek v debatě ostře kritizoval hlavu státu a prohlásil, že jelikož prezident s vládou nespolupracuje, kabinet mu hodlá tento přístup oplácet stejnou mincí.

před 10 hodinami

Volby v Maďarsku

Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.

před 11 hodinami

Volby v Maďarsku

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.

před 12 hodinami

Volby v Maďarsku

Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.

před 14 hodinami

Péter Magyar

Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar

V Maďarsku právě probíhají klíčové parlamentní volby, na které upírá zrak celá Evropa. Důležitost tohoto hlasování podtrhuje i fakt, že na regulérnost a transparentnost celého procesu dohlíží rekordní počet mezinárodních pozorovatelů. Podle údajů Národní volební kanceláře (NVI) bylo registrováno zhruba devět set zahraničních expertů, což je srovnatelné s počtem z minulé volby před čtyřmi lety.

před 15 hodinami

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev

Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.

před 16 hodinami

