Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Libor Novák

10. dubna 2026 11:18

Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Tento diplomatický posun přichází v době, kdy ruská armáda vykazuje značné personální ztráty, které za poslední den přesáhly 1 100 vojáků. Navzdory dohodě o svátečním klidu zbraní zůstává napětí mezi oběma státy vysoké. Moskva nedávno pohrozila útoky na pobaltské země, které obviňuje z toho, že umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor k vysílání dronů útočících na ruské území.

Souběžně s vyhlášením příměří probíhají v zákulisí snahy o nalezení trvalejšího řešení konfliktu. Zvláštní vyslanec Ruska Kirill Dmitrijev se v USA setkává s představiteli administrativy Donalda Trumpa. Podle informovaných zdrojů jsou tématem jednání nejen obrysy budoucí mírové dohody, ale také možnosti hospodářské spolupráce mezi Washingtonem a Moskvou po skončení bojů.

Zatímco se v zámoří vyjednává, americký viceprezident JD Vance vyjádřil jistou míru frustrace nad průběhem konfliktu. Obvinil obě válčící strany z toho, že se zbytečně handrkují o několik čtverečních kilometrů území, místo aby se soustředily na ukončení krveprolití. Jeho slova odrážejí širší postoj současné americké vlády, která tlačí na rychlé diplomatické urovnání.

Prezident Zelenskyj v aktuálním prohlášení pro média přiznal, že Ukrajinu čekají velmi náročné měsíce. Podle jeho slov bude země pod silným tlakem až do září, a to jak přímo na bojišti, tak na diplomatické scéně. Partneři Kyjeva, které prezident nechtěl jmenovat, údajně žádají Ukrajinu, aby omezila své útoky na ruský ropný sektor.

Důvodem tohoto tlaku je prudký nárůst globálních cen ropy, který způsobila probíhající válka v Íránu a celková nestabilita na Blízkém východě. Zelenskyj však argumentuje tím, že údery na ruská energetická zařízení posilují vyjednávací pozici Ukrajiny. Podle jeho poradců jsou tyto operace nezbytné k tomu, aby Moskva pocítila reálné důsledky své agrese.

Pokud má dojít ke skutečné deeskalaci, musí podle Zelenského Rusko nejprve zastavit vlastní údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Dále požaduje, aby se Moskva vrátila k trilaterálním mírovým rozhovorům pod taktovkou Spojených států. Ukrajinský prezident však otevřeně přiznal, že Washington se v současnosti zdráhá věnovat ukrajinskému mírovému procesu více času.

Prioritou Spojených států je momentálně situace v Íránu, což odsouvá ukrajinskou krizi na vedlejší kolej. Zelenskyj si je vědom, že jarní a letní období bude pro jeho zemi politicky i vojensky kritické. Přestože velikonoční příměří nabízí krátký oddych, ukrajinské vedení se připravuje na období intenzivního mezinárodního tlaku na ukončení války za podmínek, které nemusí být pro Kyjev ideální.

Ostatní evropské státy a NATO se mezitím snaží najít způsob, jak zachovat podporu Ukrajině i v situaci, kdy se americká politika mění. Evropská unie například naléhavě žádá Maďarsko o vysvětlení ohledně možných úniků informací směrem k Rusku.  

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo se našlo v ledovcové trhlině

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti

Bitevní pole na Ukrajině prochází v pátém roce ruské invaze nevídanou proměnou, která připomíná spíše vědecko-fantastický film než tradiční pozemní konflikt. Hlavní roli v tomto technologickém klání nyní hrají bezpilotní pozemní prostředky (UGV), které se staly symbolem moderní robotizované války. Od jara 2024 jejich využívání roste exponenciální řadou a mění způsob, jakým armády uvažují o strategii a ochraně lidské síly.

