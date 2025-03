Putin je mistr zrady: Čečenci, Gruzínci a Bělorusové bojující za Ukrajinu bijí na poplach

Devětatřicetiletý Michail Dudadiev, známý jako Benor, míchá v malé kuchyni tradiční čečenské jídlo Žižig Galnaš. Vůně vařeného masa a česnekové omáčky mu připomíná domov, který musel opustit. "Připomíná mi to jídla z mého dětství," říká a ponoří kousek masa do husté omáčky. Bývalý bojovník čečenského odboje nyní slouží v jednotce Obone, složené převážně z čečenských dobrovolníků bojujících za Ukrajinu.

Vedle něj si Vakha, veterán gruzínské armády, nalévá sklenici koly. V roce 1993 bojoval proti ruskem podporovaným separatistům v Abcházii. Dnes už se o politiku příliš nezajímá. "Rusko nikdy nedodrží své závazky. Ani v Gruzii, ani v Čečensku, ani na Ukrajině po anexi Krymu. Tak proč by to dělalo teď?" říká šedesátiletý muž, který se hned na začátku války přidal k ukrajinské armádě.

Benor sní o návratu do své vlasti, ale ví, že to bude možné jen v případě pádu ruského režimu. "Každý den byl jako Buča. Rusové napadali vesnice, masakrovali muže, ženy a děti. Zabíjeli, dokud si Čečensko nepodrobili." Stejně jako on se i další bojovníci domnívají, že osud jejich vlastí je neoddělitelně spjat s výsledkem ukrajinské války.

Salevi Subotsky, známý jako Stare, běloruský dobrovolník, nemá v plánu se do vlasti vrátit, ale ví, že Lukašenkův režim je jen prodlouženou rukou Moskvy. "Moje rodina v Bělorusku čelí zastrašování, protože bojuji na Ukrajině. KGB je zatýká a vyslýchá." Podle něj Rusko nikdy nepřestane zasahovat do cizích zemí. "Chtějí Ukrajinu zničit stejně jako Bělorusko. Pokud nezískají kontrolu skrze loutkovou vládu, budou dál bojovat."

Putinovi nemůžete věřit

Berkhi, další čečenský bojovník, varuje před ruskou strategií. Varuje, že Ukrajina se nesmí nechat ukolébat Trumpovou vidinou míru s Ruskem. "Rusům nikdy nemůžeme věřit," říká a připomíná vlastní zkušenost z čečenské války.

"Vyhráli jsme první čečenskou válku, ale pak se přezbrojili a znovu udeřili." Podle něj se Moskva pokusí zopakovat stejnou taktiku na Ukrajině. "Mírová smlouva s Ruskem nemá větší cenu než kus papíru, na kterém je napsána," varuje. Pokud Ukrajina poleví, budou podle něj další na řadě pobaltské státy.

Navzdory vyčerpání a nejistotě Benor stále věří v Dudajevovo proroctví: "Rusko padne, až vyjde ukrajinské slunce." Nad hrncem s jídlem se zamyslí a tiše dodá: "Uvidíme."