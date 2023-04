Putin podepsal zákon o elektronickém doručování předvolání na vojenskou správu. Dotyčným znemožní cestování

Francouzská Ústavní rada v zásadních bodech potvrdila platnost návrhu nepopulární důchodové reformy, která především posouvá věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Informovala o tom dnes agentura AFP. Zároveň dnes rada, obdoba ústavního soudu, zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu. Podle televize BFM TV prezident Emmanuel Macron podepíše zákon o reformě do 48 hodin.