Putin prohlásil, že se s Trumpem dohodl na ukončení války na Ukrajině

Libor Novák

1. září 2025 15:02

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin se vyjádřil k jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ke kterému došlo minulý měsíc na Aljašce. Podle Putina se mu podařilo s Trumpem dosáhnout „určitých dohod“ týkajících se ukončení války na Ukrajině.

Přesto se Putin nevyjádřil k tomu, zda přijme mírové rozhovory se svým ukrajinským protějškem, Volodymyrem Zelenským. Trump přitom dříve stanovil Putinovi jako termín pro odpověď pondělí.

Putin svá slova pronesl během summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v čínském Tchien-ťinu, kde se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a indickým premiérem Nárendrou Módím. Poděkoval oběma lídrům za jejich podporu a snahy o „urychlené vyřešení ukrajinské krize“. Čína a Indie patří mezi největší odběratele ruské ropy, za což čelí kritice ze Západu, že podporují ruskou ekonomiku, která je oslabená válkou.

Putin zopakoval svůj dřívější postoj, že krize nebyla vyvolána ruským útokem, ale byla výsledkem „převratu na Ukrajině, který podporoval a provokoval Západ“. Znovu obvinil Západ z toho, že se neustále snaží „vtáhnout Ukrajinu do NATO“. V projevu pak dodal, že doufá, že „pochopení dosažené na jednání s Trumpem otevírá cestu k míru na Ukrajině“.

Tato vyjádření přicházejí jen několik dní poté, co Rusko provedlo jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron se domnívá, že pokud Putin nepřistoupí na mírové rozhovory, ukáže se, že s Trumpem pouze hraje hru. Donald Trump přitom již dříve uvedl, že dokáže ukrajinský konflikt vyřešit do jednoho dne. Po schůzce se Zelenským a dalšími evropskými lídry v USA se nicméně vzdal požadavku na příměří a místo toho vyzval k uzavření trvalé mírové dohody.

Trump se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry. Ti uskutečnili naléhavou návštěvu Washingtonu, aby s Trumpem jednali. Americký prezident v souvislosti s mírovým řešením zopakoval, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Nicméně naznačil, že by mohla získat bezpečnostní záruky. Uvedl, že Spojené státy poskytnou Ukrajině „dobrou ochranu“, ale nepošlou do země své vojáky.

Zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Putin souhlasil s bezpečnostními zárukami, které by zahrnovaly „jazyk podobný článku 5“ Severoatlantické smlouvy, podle kterého jsou členské státy povinny bránit jiného člena, pokud by byl napaden. Zelenskyj očekává, že rámec těchto záruk bude písemně stanoven už tento týden.

Zelenskyj nicméně odmítl návrhy na vytvoření nárazníkové zóny s Ruskem jako součást mírové dohody. Obvinil Rusko, že není připraveno na diplomacii a snaží se jen oddálit konec války. Jeho obvinění jsou podpořena pokračujícími útoky Moskvy. Minulý týden Rusko vystřelilo na Kyjev 629 dronů a raket, při kterých zahynulo 23 lidí. Tento útok vyvolal rozhořčení u evropských lídrů, kteří slíbili, že vyvinou tlak na Rusko, aby přijalo dohodu. 

včera

Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě

Související

Prezident Trump

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 1 minutou

před 42 minutami

před 1 hodinou

Zemětřesení, ilustrační foto

Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

před 2 hodinami

Takhle vypadá Titanic dnes.

Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?

Před čtyřiceti lety, 1. září, se na obrazovkách výzkumné lodi Knorr objevily rozmazané černobílé záběry kovového válce. Tým, který prohledával dno Atlantského oceánu, tušil, že by mohlo jít o kotel z nejslavnějšího potopeného vraku na světě, Titaniku. Členové týmu poslali kuchaře, aby probudil šéfa expedice Boba Ballarda. Ten byl zrovna ve své kajutě, kde si četl.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů

České důchody v lednu opět stoupnou při pravidelné valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je o jejích parametrech bude informovat ve valorizačním oznámení, které bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně v datové schránce. O papírové oznámení si důchodci musí požádat. Čas na to mají ještě měsíc.

včera

včera

včera

Školství

Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

včera

včera

Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok

V dovolenkovém ráji Čechů byl opět pozorován žralok. U ostrova Žirje v Jaderském moři zaútočil obávaný mořský tvor na rybářský úlovek. Právě rybáři o dramatickém incidentu informovali. Útočit měl údajně žralok mako.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy