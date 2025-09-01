Putin prohlásil, že se s Trumpem dohodl na ukončení války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se vyjádřil k jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ke kterému došlo minulý měsíc na Aljašce. Podle Putina se mu podařilo s Trumpem dosáhnout „určitých dohod“ týkajících se ukončení války na Ukrajině.
Přesto se Putin nevyjádřil k tomu, zda přijme mírové rozhovory se svým ukrajinským protějškem, Volodymyrem Zelenským. Trump přitom dříve stanovil Putinovi jako termín pro odpověď pondělí.
Putin svá slova pronesl během summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v čínském Tchien-ťinu, kde se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a indickým premiérem Nárendrou Módím. Poděkoval oběma lídrům za jejich podporu a snahy o „urychlené vyřešení ukrajinské krize“. Čína a Indie patří mezi největší odběratele ruské ropy, za což čelí kritice ze Západu, že podporují ruskou ekonomiku, která je oslabená válkou.
Putin zopakoval svůj dřívější postoj, že krize nebyla vyvolána ruským útokem, ale byla výsledkem „převratu na Ukrajině, který podporoval a provokoval Západ“. Znovu obvinil Západ z toho, že se neustále snaží „vtáhnout Ukrajinu do NATO“. V projevu pak dodal, že doufá, že „pochopení dosažené na jednání s Trumpem otevírá cestu k míru na Ukrajině“.
Tato vyjádření přicházejí jen několik dní poté, co Rusko provedlo jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron se domnívá, že pokud Putin nepřistoupí na mírové rozhovory, ukáže se, že s Trumpem pouze hraje hru. Donald Trump přitom již dříve uvedl, že dokáže ukrajinský konflikt vyřešit do jednoho dne. Po schůzce se Zelenským a dalšími evropskými lídry v USA se nicméně vzdal požadavku na příměří a místo toho vyzval k uzavření trvalé mírové dohody.
Trump se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry. Ti uskutečnili naléhavou návštěvu Washingtonu, aby s Trumpem jednali. Americký prezident v souvislosti s mírovým řešením zopakoval, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Nicméně naznačil, že by mohla získat bezpečnostní záruky. Uvedl, že Spojené státy poskytnou Ukrajině „dobrou ochranu“, ale nepošlou do země své vojáky.
Zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Putin souhlasil s bezpečnostními zárukami, které by zahrnovaly „jazyk podobný článku 5“ Severoatlantické smlouvy, podle kterého jsou členské státy povinny bránit jiného člena, pokud by byl napaden. Zelenskyj očekává, že rámec těchto záruk bude písemně stanoven už tento týden.
Zelenskyj nicméně odmítl návrhy na vytvoření nárazníkové zóny s Ruskem jako součást mírové dohody. Obvinil Rusko, že není připraveno na diplomacii a snaží se jen oddálit konec války. Jeho obvinění jsou podpořena pokračujícími útoky Moskvy. Minulý týden Rusko vystřelilo na Kyjev 629 dronů a raket, při kterých zahynulo 23 lidí. Tento útok vyvolal rozhořčení u evropských lídrů, kteří slíbili, že vyvinou tlak na Rusko, aby přijalo dohodu.
