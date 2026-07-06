Putin si bude s Trumpem volat i nadále, nastínil Kreml

Lucie Podzimková

6. července 2026 14:45

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Moskva v pondělí znovu okomentovala telefonní hovor mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem, kteří si volali minulý týden. Podle prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova zůstanou politici ve spojení i nadále. 

Rusko mělo podle Peskova během telefonátu možnost zdůraznit svůj pohled na věc. "Byla to dobrá příležitost přednést naši pozici americkému prezidentovi z první ruky a na nejvyšší úrovni," citovala jeho slova ruská státní agentura TASS. Mluvčí Kremlu ale nechtěl prozradit, jak Trump reagoval. 

"Americký prezident drží velmi konzistentní pozici (ohledně Ukrajiny), takže všechna nařčení o jeho změnách názoru jsou nepochybně nepravdivé," prohlásil Peskov s tím, že šéf Bílého domu otevřeně naslouchá informacím, které mu Putin sděluje. 

Mluvčí ruského prezidenta také zmínil, že oba političtí lídři povedou rozhovory i nadále. "Prezident Putin i prezident Trump dospěli ke shodě, že zůstanou v kontaktu i v blízké budoucnosti," dodal Peskov. 

Trump by v tomto týdnu měl hovořit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který se chystá na summit Severoatlantické aliance. Jednání představitelů členských zemí NATO začne v úterý v turecké Ankaře. 

Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země. Trump se po loňském návratu do Bílého domu snaží dostat oba státy k jednacímu stolu, ale mírové řešení konfliktu se zatím najít nepodařilo. 

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