Raději bych si vrazil jehlu do oka... Demokraty a některé republikány Trumpův projev před Kongresem rozzuřil

Atmosféra v Kongresu by se dala krájet

Například politický komentátor David Axelrod a někdejší poradce prezidenta Baracka Obamy upozornil na atmosféru v Kongresu. „Když už mluvíme o zálivech, propast mezi stranami by se v tuto chvíli mohla správně jmenovat Americký záliv,“ řekl.

Demokratický senátor Chris Coons zmínil, že způsob, jakým se jeho kolegové rozhodli proti Trumpovi protestovat – odchodem, nebyl podle jeho názoru nejlepší. „„Podívejte, myslím, že existují jasné, důrazné, pravdivé a angažované odpovědi, které můžeme a měli bychom poskytnout na poselství, které dnes večer přednesl prezident Trump. Nemyslím si, že snaha překřičet ho v celostátním televizním projevu je zvlášť konstruktivní,“ vysvětlil podle americké stanice CNN.

Demokratická senátorka Amy Klobucharová ale připustila, že sama během projevu několikrát tleskala. „Většina demokratů se projevu zúčastnila a poslouchala ho. A to je to, co máme dělat, když jsme v Kongresu, ale myslím, že větší příběh byl ten, že to byl nejrozporuplnější projev, jaký jsem kdy slyšela,“ popsala.

Demokratka z Massachusetts Ayanna Pressleyová je daleko méně smířlivá. „Nemohla bych s čistým svědomím přihlížet tomuto projevu a poskytnout audienci někomu, kdo se chová bezohledně vůči Kongresu a lidu tohoto národa,“ upozornila podle listu New York Times .

Senátorka Elizabeth Warrenová byla ve svém projevu ještě tvrdší. „Souhlasím s Donaldem Trumpem, že nevolený úředník by měl být vyhozen. Začněme Elonem Muskem,“ navrhla .

„Abych byl upřímný, raději bych strávil čas pícháním jehel do očí, než abych seděl u tohoto projevu. Bylo to hrozné,“ prohlásil Jim McGovern, demokrat za Massachusetts, podle serveru Politico .

Reakce ale přišly i z opačného tábora. „Demokraté nemohou být 30 vteřin bez toho, aby se chovali jako plačící děti,“ poznamenal na sociální síti X prezidentův syn Donald Trump Jr.

Nespokojenost mezi republikány i v zahraničí

Republikánský senátor John Thune z Jižní Dakoty ještě před projevem vyjádřil naději, že Trumpovy extrémní kroky, jako pozastavení vojenské pomoci Ukrajině nebo uvalení vysokých cel na Kanadu a Mexiko jsou pouze dočasné. „Je to pauza, ne zastavení; myslím, že je to součást vyjednávání,“ řekl k pozastavení pomoci, načež o clech podotkl, že „tato cla jsou, doufám, dočasná“.

Republikán Al Green byl po svém výbuchu hněvu proti Trumpovi dokonce vykázán ze sálu. „Stojí to za to, aby lidé věděli, že jsou tu lidé, kteří se Trumpovi postaví,“ podotkl. Během Trumpova projevu křičel, že prezident nemá „žádný mandát“ k prosazování agendy. Podle svých slov „protestoval proti navrhovaným škrtům v programu Medicaid a dalších programech“.