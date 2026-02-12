Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Libor Novák

12. února 2026 8:13

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

Hlasování okamžitě vyvolalo ostrou reakci prezidenta, který na své sociální síti Truth Social varoval před následky. Trump pohrozil všem republikánům, kteří budou hlasovat proti jeho clům, že budou čelit problémům během voleb, a to včetně primárek. I přes tento nátlak se však očekávají další podobná hlasování, neboť demokraté využili procedurálních možností k vynucení diskusí o clech vůči Mexiku i o dalších plánovaných opatřeních.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se pokoušel situaci uklidnit tvrzením, že Trump není na vzpurné republikány naštvaný. Podle Johnsonových slov prezident chápe aktuální dění a je připraven v případě potřeby využít své právo veta, aby ochránil svou politiku. Krátce po tomto vyjádření však přišel zmíněný Trumpův příspěvek na sociálních sítích, který byl v přímém rozporu s Johnsonovým mírným hodnocením situace.

Mezi rebely se zařadili Thomas Massie, Don Bacon, Kevin Kiley, Jeff Hurd, Brian Fitzpatrick a Dan Newhouse. Jeff Hurd své rozhodnutí odůvodnil dopady cel na zemědělce a výrobce oceli ve svém obvodu a zdůraznil, že se řídil ústavou a zájmy svých voličů. Na otázky ohledně možného prezidentova hněvu odpověděl, že udělal správnou věc a na případné následky si počká.

Podobně argumentoval i Dan Newhouse, který poukázal na úzké obchodní vazby svého státu s Kanadou. Uvedl, že cla již prokazatelně škodí, protože zvyšují ceny hnojiv a zemědělského vybavení, což přímo zasahuje tamní farmáře. Přestože se původně očekávalo, že se k odporu připojí až třicet republikánů, po stupňujícím se tlaku z Bílého domu zůstalo konečné číslo výrazně nižší.

Senát již dříve schválil podobné opatření proti kanadským clům, přičemž v tomto specifickém případě stačí k průchodu prostá většina hlasů. I kdyby však obě komory Kongresu dospěly ke shodě, Donald Trump disponuje právem veta, které může celé úsilí zastavit. Sněmovna reprezentantů totiž nedisponuje dvoutřetinovou většinou hlasů, která by byla nezbytná k přehlasování takového prezidentského rozhodnutí.

Mike Johnson později označil celé hlasování za marné cvičení a vyjádřil nad jeho výsledkem zklamání. Podle něj se politika fakticky nezmění, protože odpůrci cel nemají dostatečnou sílu na zvrácení prezidentova veta. Pro některé zákonodárce, jako je například Don Bacon, však nešlo pouze o cla, ale o snahu ukázat, že Kongres není jen nástrojem v rukou Bílého domu a má svou vlastní autoritu.

včera

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

před 19 minutami

