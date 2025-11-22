"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů
Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.

Hranice s Ruskem a Běloruskem je z Černihivu jen kousek jízdy. V roce 2022 ruské jednotky oblast napadly a po šesti týdnech obléhání se stáhly na sever. Letos na podzim se však ruská válka dramaticky vrátila v podobě tisíců bezpilotních letounů. Kreml se snaží uvrhnout celou Ukrajinu do tmy a zesiluje stávající kampaň masového ničení, která cílí na tepelné elektrárny, rozvodny a záchranáře bojující o udržení sítě v provozu.

Ukrajina nyní čelí nejchladnější a nejtěžší zimě od roku 2022, přičemž výpadky proudu se staly každodenní realitou nejen v odlehlých oblastech, ale i v Kyjevě. Během rozhovoru s Guardianem tento měsíc dokonce v prezidentském paláci vypadly světla. Kavárny, restaurace a obchody se snaží fungovat, za neustálého hluku generátorů na chodnících.

Černihiv je jedním z nejvíce postižených regionů, spolu se Sumy a Charkovem, které také hraničí s Ruskem. Valentina Ivanivna uvedla, že jsou bez proudu 14 hodin denně. Dnes vypadl v 5:30 ráno, vrátil se v 10:30 a zmizel ve 13:30. V některých čtvrtích elektřina nefunguje vůbec. Během výpadků nefunguje ani výtah v jejím devítipatrovém domě a elektrické čerpadlo dodávající vodu. Nad čtvrtým patrem už neteče žádná voda.

Ona a její kamarádka Ludmila Mykolajivna jsou častými návštěvnicemi takzvaného „bodu nezlomnosti“ – vytápěného stanu na parkovišti u nákupního centra. Ten nabízí zásuvky, internet Starlink a kávu či čaj. 68letá důchodkyně Mykolajivna si zapojila telefon do prodlužovacího kabelu a přihlásila se na TikTok. Adam Davidenko, 33letý kurýr na kole, prohlásil: „Rusko je teroristická země. Nemohou nás porazit vojensky, tak se rozhodli nás zabít chladem a nechat nás bez možnosti se umýt.“

Davidenko řekl, že mu energetická společnost odpojila byt, který sdílí se dvěma kočkami, protože neměl na zaplacení účtů, a dodal, že dlouho neměl práci. „Přežíváme, nežijeme. Topím dřívím, abych se zahřál. Někdy přemýšlím o sebevraždě,“ přiznal. Před dvěma týdny Rusové zničili jednu z posledních výrobních jednotek v černihivské oblasti. Regionální energetická společnost Černihivoblenergo postavila kolem 110kV rozvodny dvě ochranné zdi z betonu a písku, ale nebyla tam střecha. Postavit ji nebylo praktické a na novou podzemní stavbu nebyl čas ani peníze.

Ruské drony Shahed bombardovaly komplex tři dny. Ruský špionážní dron zachytil okamžik, kdy jeden ze dvou transformátorů explodoval a plameny vyšlehly vysoko do noční oblohy; záznam se objevil na Telegramu. Pokusy ukrajinských vojáků sestřelit další drony pomocí ručních zbraní byly neúspěšné. Mezitím útočné drony zabily dva pracovníky, kteří jeli z jiného poškozeného místa.

Serhii Pereverz, zástupce ředitele společnosti, uvedl, že se Rusové snaží o totální blackout pro civilní obyvatelstvo. Na místě není nic vojenského a jde o záměrnou genocidu proti mírumilovným lidem. Přiznal, že zařízení je neopravitelné, a ukazoval zkroucené kabely a spálený kovový plášť. Z druhého transformátoru stoupal dým, olej stále hořel. Nedaleko byl 2 metry hluboký kráter vyhloubený v měkkém písčitém podloží.

Na trávě ležely trosky četných ruských dronů, všechny typu Geran-2, původně vyrobených v Íránu a nyní produkovaných v Rusku. Pereverz uvedl, že on a jeho kolegové dělají vše, co je v jejich silách, aby udrželi světla v provozu. Opravují síť tak, aby dodávky elektřiny pokračovaly, někdy s použitím poměrně chytrých metod. Většina zákazníků chápe, proč elektřina nefunguje, ale někteří ne.

V černihivské nemocnici č. 2 ředitel Vladyslav Kukhar řekl, že neurgentní operace jsou často rušeny kvůli nedostatku energie. Nemocnice je závislá na generátoru a velké záložní baterii. Sám si koupil čtyři powerbanky. Tato situace zatěžuje duši a má svou psychologickou a emocionální cenu. I lékaři a sestry jsou lidé žijící ve městě, kteří musí vše snášet.

Rostoucí hněv veřejnosti kvůli nedostatku elektřiny podpořil i velký vládní korupční skandál. Detektivové dorazili do kyjevského bytu Timura Mindicha, přítele a bývalého obchodního partnera Zelenského. Mindich opustil zemi hodiny předtím a uprchl do Polska, kvůli obviněním z organizování rozsáhlého úplatkářského schématu se státní jadernou agenturou Energoatom. Dalšími údajnými příjemci byli ministři, z nichž dva rezignovali, a vysocí úředníci.

Novinář Andrij Podverbnyj z Černihivu uvedl, že místní obyvatelé jsou z odhalení rozzlobení. Korupce byla vždy problémem v postsovětských zemích, ale tato zpráva byla nepříjemným překvapením. Pro vojáky na frontě a pro ty, kteří žijí bez elektřiny, je to jako nůž do zad. Schéma bylo primitivní a lidé zapojení do něj si byli jistí, že je nechytí. Podverbnyj, který procházel hlavní alejí ve městě, zdobenou fotografiemi padlých vojáků, řekl, že mnoho mladých lidí Černihiv opustilo, což snížilo jeho předválečnou populaci 280 000 obyvatel.

Přesto je optimista. Řekl, že přežili německou, sovětskou a ruskou okupaci, a Rusům se nepodaří je zlomit. Situace je nejtěžší pro rodiny s dětmi. Anna Kulieva a její manžel Maksym se obávají o svou sedmiletou dceru Yesenii, zvláště když padají bomby. Zvykli si na všechno kromě nefunkčního výtahu, jelikož bydlí v osmém patře. Všeobecně byl rok 2022 horší, takže si nestěžují, ale obávají se o vzdělání dítěte, když není elektřina.

Kulieva se pohybovala po svém malém dvoupokojovém bytě s čelovkou; LED lampa osvětlovala jídelní stůl a Yeseniiny školní práce. Nemohou koupat dítě ani uklízet byt. Děti chodí do školy, ale je tam spousta náletů a dronů Shahed. Vypne se proud a sedí několik hodin potmě, což neumožňuje kvalitní vzdělání. Doufají, že se to zlepší. Zlaté barokní kopule kostela sv. Kateřiny – postaveného v 17. století na památku kozáckého vítězství nad Osmany – byly matně viditelné v dálce.

Rodina Kulieva nehodlá odejít, navzdory válce a faktu, že Rusové, kdysi považovaní za „bratry“, Ukrajinu zradili. Anna Kulieva prohlásila, že lidé jsou zde úžasní a panuje neuvěřitelná jednota. Čím více času tráví v této komunitě, tím více si váží lidí kolem sebe. Věří, že překonají ekonomické a politické problémy. Nejdůležitější je zůstat člověkem a dál vychovávat děti v tomto duchu. Není těžké žít bez světla v domě, těžké je žít bez světla v srdci.

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 
Vladimír Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku

Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza

Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.

válka na Ukrajině Ukrajina

Vladimír Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku

Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza

Opakovat stále dokola stejnou neúspěšnou taktiku může být definicí šílenství, nebo, záleží na úhlu pohledu, ruskou vyjednávací strategií. Široce medializovaný a uniklý návrh 28bodového plánu prezidenta Donalda Trumpa představuje pro Kyjev děsivý krok zpět. Na jeho koncepci se podíleli Rusové, kteří předstírali zájem o mír, a byl šířen Ukrajinci a Evropany, kteří věřili, že pro svůj absurdní obsah se rozpadne při prvním kontaktu s veřejností.

Volodymyr Zelenskyj

Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se jeho země nachází v "jednom z nejtěžších okamžiků" své historie. Důvodem je návrh na ukončení bojů, který vypracovaly Spojené státy a který vyvíjí tlak na Kyjev. Od Ukrajiny se v něm očekává, že postoupí část území, omezí velikost své armády a slíbí, že nevstoupí do NATO, a to výměnou za konec války.

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě

Japonsko se přiblížilo ke schválení obnovení provozu své největší jaderné elektrárny na světě, což by znamenalo její první spuštění od havárie ve Fukušimě v roce 2011. Hideyo Hanazumi, guvernér prefektury Niigata, kde se nachází elektrárna Kashiwazaki-Kariwa, potvrdil, že dal zelenou pro částečné obnovení provozu.

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.

Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali

I přes to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil ochotu spolupracovat s administrativou prezidenta Trumpa na jeho "vizi" ukončení konfliktu, Rusko prohlašuje, že k němu dosud nedorazil žádný oficiální dokument s americkým mírovým plánem. Tento široce probíraný americký návrh zahrnuje body, které Kyjev v minulosti zásadně odmítal. Jde například o postoupení dosud kontrolovaných částí východní Doněcké oblasti, snížení početního stavu ukrajinské armády a závazek nevstoupit do NATO.

Volodymyr Zelenskyj

Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."

Sanae Takaichi

Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?

Jen několik týdnů poté, co se ujala funkce, se japonská premiérka Sanae Takaichi ocitla tváří v tvář důsledkům překročení čínské červené linie ve vztahu k Tchaj-wanu. Poté, co Takaichi naznačila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat, pokud by se Čína pokusila ovládnout Tchaj-wan silou, Peking aktivoval svůj ekonomický nátlak. Učinil tak varování před cestováním a studiem v Japonsku, naznačil, že japonské mořské plody nebudou mít na čínském trhu místo, a rozpoutal vlnu nacionalistické zuřivosti namířené proti premiérce.

Luiz Inácio Lula da Silva

Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil delegátům na konferenci COP30, že svůj návrh plánu pro přechod od fosilních paliv vezme na summit G20 v Johannesburgu, kde za něj bude aktivně bojovat. Učinil tak i navzdory zprávám, že petrostáty plán odmítají přijmout. Před odletem z konference COP30 v Belému tato vůdčí postava globálního jihu sdělila zástupcům občanské společnosti, že je připraven bojovat za svůj návrh na postupné ukončení využívání ropy, uhlí a plynu na jakémkoli fóru, které bude nutné.

Friedrich Merz (CDU)

Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským

Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznal, že Evropská unie nebyla o americkém plánu pro ukončení války na Ukrajině informována. Z tohoto důvodu podle něj "nedává smysl" se k němu vyjadřovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová však reagovala o něco diplomatičtěji, když uvedla, že EU úzce spolupracuje se Zelenským a "Koalicí ochotných" na dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání

Evropští a ukrajinští představitelé odmítli nejnovější návrh Donalda Trumpa na mírovou dohodu, která by nepřiměřeně zvýhodňovala Moskvu. Varují, že ustupování Rusku jen povzbudí Vladimira Putina k dalším útokům, a to i na státy NATO. Kaja Kallasová, nejvyšší diplomatka Evropské unie, sdělila týmu amerického prezidenta, že jejich 28bodový plán příměří nemůže uspět bez podpory Kyjeva a evropských vlád. Ty jsou nyní největšími dárci pro ukrajinské válečné úsilí.

Ilustrační foto

Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?

Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.

Marco Rubio

Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům

Mírový plán na ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy, obsahuje mimo jiné požadavek, aby Kyjev postoupil Rusku oblasti Donbasu na východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek apeloval na dosažení "důstojného míru," přičemž Rusko ve stejný den oznámilo, že se mu podařilo dobýt strategicky významné město Kupjansk, což však Kyjev popřel.

Luftwaffe, ilustrační fotografie

Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě

Německo opouští roli opatrného ekonomického giganta a míří k pozici hlavní vojenské síly Evropy. Politické vedení tlačí na rychlou přestavbu Bundeswehru, masivní nábory i bezprecedentní investice do zbrojního průmyslu. Tím ale nevyhnutelně mění rovnováhu na kontinentu, což zneklidňuje Francii, probouzí ostražitost Polska a posouvá těžiště evropské bezpečnosti směrem k Berlínu. Z Německa se může stát klíčová protiváha Rusku – a Evropa se tomu bude muset přizpůsobit.

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?

Kirill Dmitrijev představuje neobvyklý typ ruského diplomata. Ve svých 50 letech je poměrně mladý a díky několikaletému studiu a práci v USA má hluboké znalosti amerického prostředí. Je také zkušeným obchodníkem, neboť stojí v čele Ruského fondu přímých investic (RDIF), což ho činí vhodným protějškem pro zvláštního vyslance Trumpovy administrativy Steva Witkoffa.

Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v demisi na středečním zasedání schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného. Schválila také nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblast pro zrychlenou výstavbu solárních a větrných elektráren a projednala návrhy rozpočtů Státního fondu audiovize a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.

