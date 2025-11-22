"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.
Hranice s Ruskem a Běloruskem je z Černihivu jen kousek jízdy. V roce 2022 ruské jednotky oblast napadly a po šesti týdnech obléhání se stáhly na sever. Letos na podzim se však ruská válka dramaticky vrátila v podobě tisíců bezpilotních letounů. Kreml se snaží uvrhnout celou Ukrajinu do tmy a zesiluje stávající kampaň masového ničení, která cílí na tepelné elektrárny, rozvodny a záchranáře bojující o udržení sítě v provozu.
Ukrajina nyní čelí nejchladnější a nejtěžší zimě od roku 2022, přičemž výpadky proudu se staly každodenní realitou nejen v odlehlých oblastech, ale i v Kyjevě. Během rozhovoru s Guardianem tento měsíc dokonce v prezidentském paláci vypadly světla. Kavárny, restaurace a obchody se snaží fungovat, za neustálého hluku generátorů na chodnících.
Černihiv je jedním z nejvíce postižených regionů, spolu se Sumy a Charkovem, které také hraničí s Ruskem. Valentina Ivanivna uvedla, že jsou bez proudu 14 hodin denně. Dnes vypadl v 5:30 ráno, vrátil se v 10:30 a zmizel ve 13:30. V některých čtvrtích elektřina nefunguje vůbec. Během výpadků nefunguje ani výtah v jejím devítipatrovém domě a elektrické čerpadlo dodávající vodu. Nad čtvrtým patrem už neteče žádná voda.
Ona a její kamarádka Ludmila Mykolajivna jsou častými návštěvnicemi takzvaného „bodu nezlomnosti“ – vytápěného stanu na parkovišti u nákupního centra. Ten nabízí zásuvky, internet Starlink a kávu či čaj. 68letá důchodkyně Mykolajivna si zapojila telefon do prodlužovacího kabelu a přihlásila se na TikTok. Adam Davidenko, 33letý kurýr na kole, prohlásil: „Rusko je teroristická země. Nemohou nás porazit vojensky, tak se rozhodli nás zabít chladem a nechat nás bez možnosti se umýt.“
Davidenko řekl, že mu energetická společnost odpojila byt, který sdílí se dvěma kočkami, protože neměl na zaplacení účtů, a dodal, že dlouho neměl práci. „Přežíváme, nežijeme. Topím dřívím, abych se zahřál. Někdy přemýšlím o sebevraždě,“ přiznal. Před dvěma týdny Rusové zničili jednu z posledních výrobních jednotek v černihivské oblasti. Regionální energetická společnost Černihivoblenergo postavila kolem 110kV rozvodny dvě ochranné zdi z betonu a písku, ale nebyla tam střecha. Postavit ji nebylo praktické a na novou podzemní stavbu nebyl čas ani peníze.
Ruské drony Shahed bombardovaly komplex tři dny. Ruský špionážní dron zachytil okamžik, kdy jeden ze dvou transformátorů explodoval a plameny vyšlehly vysoko do noční oblohy; záznam se objevil na Telegramu. Pokusy ukrajinských vojáků sestřelit další drony pomocí ručních zbraní byly neúspěšné. Mezitím útočné drony zabily dva pracovníky, kteří jeli z jiného poškozeného místa.
Serhii Pereverz, zástupce ředitele společnosti, uvedl, že se Rusové snaží o totální blackout pro civilní obyvatelstvo. Na místě není nic vojenského a jde o záměrnou genocidu proti mírumilovným lidem. Přiznal, že zařízení je neopravitelné, a ukazoval zkroucené kabely a spálený kovový plášť. Z druhého transformátoru stoupal dým, olej stále hořel. Nedaleko byl 2 metry hluboký kráter vyhloubený v měkkém písčitém podloží.
Na trávě ležely trosky četných ruských dronů, všechny typu Geran-2, původně vyrobených v Íránu a nyní produkovaných v Rusku. Pereverz uvedl, že on a jeho kolegové dělají vše, co je v jejich silách, aby udrželi světla v provozu. Opravují síť tak, aby dodávky elektřiny pokračovaly, někdy s použitím poměrně chytrých metod. Většina zákazníků chápe, proč elektřina nefunguje, ale někteří ne.
V černihivské nemocnici č. 2 ředitel Vladyslav Kukhar řekl, že neurgentní operace jsou často rušeny kvůli nedostatku energie. Nemocnice je závislá na generátoru a velké záložní baterii. Sám si koupil čtyři powerbanky. Tato situace zatěžuje duši a má svou psychologickou a emocionální cenu. I lékaři a sestry jsou lidé žijící ve městě, kteří musí vše snášet.
Rostoucí hněv veřejnosti kvůli nedostatku elektřiny podpořil i velký vládní korupční skandál. Detektivové dorazili do kyjevského bytu Timura Mindicha, přítele a bývalého obchodního partnera Zelenského. Mindich opustil zemi hodiny předtím a uprchl do Polska, kvůli obviněním z organizování rozsáhlého úplatkářského schématu se státní jadernou agenturou Energoatom. Dalšími údajnými příjemci byli ministři, z nichž dva rezignovali, a vysocí úředníci.
Novinář Andrij Podverbnyj z Černihivu uvedl, že místní obyvatelé jsou z odhalení rozzlobení. Korupce byla vždy problémem v postsovětských zemích, ale tato zpráva byla nepříjemným překvapením. Pro vojáky na frontě a pro ty, kteří žijí bez elektřiny, je to jako nůž do zad. Schéma bylo primitivní a lidé zapojení do něj si byli jistí, že je nechytí. Podverbnyj, který procházel hlavní alejí ve městě, zdobenou fotografiemi padlých vojáků, řekl, že mnoho mladých lidí Černihiv opustilo, což snížilo jeho předválečnou populaci 280 000 obyvatel.
Přesto je optimista. Řekl, že přežili německou, sovětskou a ruskou okupaci, a Rusům se nepodaří je zlomit. Situace je nejtěžší pro rodiny s dětmi. Anna Kulieva a její manžel Maksym se obávají o svou sedmiletou dceru Yesenii, zvláště když padají bomby. Zvykli si na všechno kromě nefunkčního výtahu, jelikož bydlí v osmém patře. Všeobecně byl rok 2022 horší, takže si nestěžují, ale obávají se o vzdělání dítěte, když není elektřina.
Kulieva se pohybovala po svém malém dvoupokojovém bytě s čelovkou; LED lampa osvětlovala jídelní stůl a Yeseniiny školní práce. Nemohou koupat dítě ani uklízet byt. Děti chodí do školy, ale je tam spousta náletů a dronů Shahed. Vypne se proud a sedí několik hodin potmě, což neumožňuje kvalitní vzdělání. Doufají, že se to zlepší. Zlaté barokní kopule kostela sv. Kateřiny – postaveného v 17. století na památku kozáckého vítězství nad Osmany – byly matně viditelné v dálce.
Rodina Kulieva nehodlá odejít, navzdory válce a faktu, že Rusové, kdysi považovaní za „bratry“, Ukrajinu zradili. Anna Kulieva prohlásila, že lidé jsou zde úžasní a panuje neuvěřitelná jednota. Čím více času tráví v této komunitě, tím více si váží lidí kolem sebe. Věří, že překonají ekonomické a politické problémy. Nejdůležitější je zůstat člověkem a dál vychovávat děti v tomto duchu. Není těžké žít bez světla v domě, těžké je žít bez světla v srdci.
Související
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 2 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
včera
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
včera
Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání
včera
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
včera
Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům
včera
Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě
včera
Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?
včera
Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové
20. listopadu 2025 22:02
Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného
Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v demisi na středečním zasedání schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného. Schválila také nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblast pro zrychlenou výstavbu solárních a větrných elektráren a projednala návrhy rozpočtů Státního fondu audiovize a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.
Zdroj: Jan Hrabě