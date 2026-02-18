Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff

Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ve Švýcarsku probíhají pod záštitou amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Ten uvedl, že rozhovory zaměřené na ukončení války přinesly významný pokrok, zatímco se obě strany připravují na středeční druhý den vyjednávání v Ženevě. Witkoff na sociální síti X vyzdvihl úspěch prezidenta Trumpa při svedení obou stran konfliktu dohromady. Dodal také, že jsou hrdí na práci pod jeho vedením, která směřuje k zastavení zabíjení v tomto hrozném konfliktu.
Naděje na zásadní průlom během těchto rozhovorů však zůstávají nízké. Kreml totiž zatím nijak neustoupil ze svých maximalistických požadavků na ukrajinské území. Americký prezident Donald Trump navíc nedávno naznačil, že zajištění úspěchu jednání ve Švýcarsku je především na Ukrajině. Ve svých vyjádřeních se přitom o odpovědnosti Ruska nezmínil.
Volodymyr Zelenskyj opakovaně upozorňuje na to, že po jeho zemi jsou vyžadovány neúměrné kompromisy ve srovnání s ruskou stranou. Rusko v současné době okupuje přibližně 20 % ukrajinského území, což zahrnuje i rozsáhlé části východního Donbasu. Kreml požaduje, aby mu Ukrajina předala i zbytek tohoto regionu, což ukrajinská strana striktně vylučuje. Ukrajina naopak trvá na tom, že jakékoli dohodě musí předcházet robustní bezpečnostní záruky ze strany Západu a USA.
V úterním rozhovoru pro web Axios Zelenskyj označil za nespravedlivé, že Trump neustále vyzývá k uzavření dohody pouze Ukrajinu. Podle ukrajinského prezidenta nelze dosáhnout trvalého míru, pokud bude vítězství jednoduše darováno Rusku. Vyjádřil přitom naději, že se v případě amerického prezidenta jedná pouze o taktiku, nikoliv o konečné rozhodnutí. Ukrajinský hlavní vyjednavač Rustem Umerov pak uvedl, že první den se soustředil na praktické otázky a mechanismy možných řešení.
Zelenskyj ve svém videoprojevu potvrdil, že Ukrajina je připravena zdržet se provádění útoků, jak navrhly Spojené státy oběma stranám. Zdůraznil, že Ukrajinci válku nechtějí a pouze brání svůj stát a nezávislost. Podle jeho slov je země připravena rychle směřovat k důstojné dohodě o ukončení bojů. Otázkou podle něj zůstává pouze to, co vlastně chtějí Rusové.
Současná jednání představují již třetí kolo trilaterálních rozhovorů, která zprostředkovávají Steve Witkoff a Jared Kushner. Ruská agentura RIA s odkazem na svůj zdroj uvedla, že úterní šestihodinové vyjednávání bylo napjaté a probíhalo v různých formátech. Za ruskou stranu vede delegaci poradce prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Celý proces se odehrává jen týden před čtvrtým výročím zahájení ruské invaze v plném rozsahu.
Na bojišti mezitím pokračují aktivní střety, když ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení 43 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a Krymem. Předchozí noc Rusko provedlo masivní letecký úder na Ukrajinu, při kterém zasáhlo 12 regionů pomocí 400 dronů a téměř 30 raket. Podle ukrajinských představitelů si tento útok vyžádal nejméně tři lidské životy.
Vysoký představitel Evropské komise Prabhat Agarwal vyzval evropské regulátory a neziskové organizace, aby se nenechali zastrašit rostoucím tlakem ze strany Spojených států. Ve svém projevu na univerzitě v Amsterdamu reagoval na eskalující spor mezi Bruselem a Washingtonem ohledně Aktu o digitálních službách (DSA). Agarwal zdůraznil, že Komise plně stojí za svými týmy i občanskou společností, které čelí útokům kvůli vymáhání těchto pravidel.
Zdroj: Libor Novák