Rozvědka: Na Ukrajině bojuje nejméně 1500 severokorejských vojáků

„Očekáváme, že jednotky, složené především ze speciálních jednotek severokorejské armády, budou nasazeny zejména v Kursku,“ sdělil Brekelmans. Dodal, že první nasazení těchto jednotek bude sledovat reakci mezinárodního společenství.

Podle informací Jižní Koreje a Spojených států probíhá výcvik pro zhruba 3000 severokorejských vojáků na ruské půdě. Ukrajinské zdroje v minulém týdnu uvedly, že tito vojáci již dorazili do bojové zóny v ruské Kurské oblasti, kterou částečně ovládají ukrajinské síly. Moskva i Pchjongjang však zatím nasazení severokorejských jednotek popírají.

Ukrajinská vojenská rozvědka ve čtvrtek oznámila, že první severokorejské jednotky, vycvičené v Rusku, byly nasazeny v Kurské oblasti, kde Ukrajina zahájila ofenzívu začátkem srpna. Podle informací serveru Ukrainska pravda se v Rusku nachází přibližně 12 000 severokorejských vojáků, včetně 500 důstojníků a tří generálů. Tito vojáci procházejí výcvikem na pěti vojenských základnách pod dohledem ruského náměstka ministra obrany Junuse-beka Jevkurova, který je zodpovědný za jejich výcvik a adaptaci.

Jen pár hodin zpátky přitom Polsko uvedlo pravý opak. Severokorejští vojáci, kteří byli vysláni do Ruska, zatím nebyli nasazeni na frontové linii na Ukrajině, vyplývá z informací polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského. Podle něj se momentálně nacházejí na ruském Dálném východě, kde absolvují výcvik.

Jihokorejská zpravodajská služba tvrdí, že Severní Korea do Ruska již vyslala zhruba 3000 vojáků a jejich počet by měl do prosince vzrůst až na 10 000. Tito vojáci jsou připravováni pro možné nasazení v bojích na Ukrajině. Informace o jejich přítomnosti a plánovaném nasazení vyvolává obavy a reakce na mezinárodní scéně.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v této souvislosti na tiskové konferenci s norským kolegou Espenem Barthem Eidem vyjádřil naději, že Jižní Korea bude z této situace vyvozovat důsledky a zvýší svou pomoc Ukrajině. Sikorski zdůraznil, že vojenská pomoc z Jižní Koreje by mohla hrát klíčovou roli v podpoře ukrajinského úsilí v boji proti ruské agresi.

Potvrzení, že severokorejské jednotky zatím nebyly nasazeny přímo na ukrajinské frontě, přinesla také americká analýza. Podle šéfa norské diplomacie Espena Bartha Eida tuto informaci potvrdil americký ministr obrany Lloyd Austin na základě analýz Pentagonu.

Norský ministr zahraničí dále poukázal na fakt, že pokud Rusko potřebuje vojenskou pomoc ze Severní Koreje, vypovídá to o zhoršující se situaci a oslabení ruských vojenských sil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý apeloval na své spojence, aby reagovali na důkazy o zapojení severokorejských vojáků do války na Ukrajině. Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu zdůraznil, že jde o výzvu, na kterou Ukrajina ví, jak odpovědět, ale je důležité, aby spojenci neignorovali tuto situaci.

Britský ministr obrany John Healey v této souvislosti uvedl, že Severní Korea již pravděpodobně začala vysílat stovky vojáků na pomoc Rusku. "Severokorejští vojáci podporují ruskou agresi na evropské půdě – je to stejně šokující jako zoufalé," prohlásil Healey v britském parlamentu.

Severní Korea tak podle dostupných informací výrazně podporuje ruské válečné úsilí, což vyvolává další mezinárodní napětí a vyzývá k adekvátním reakcím ze strany západních spojenců Ukrajiny.

Spojené státy v pondělí na půdě Rady bezpečnosti OSN varovaly Severní Koreu před možným vysláním vojáků na Ukrajinu, aby bojovali po boku Ruska. Tento krok by označily za "nebezpečný a nanejvýš znepokojující vývoj". Náměstek velvyslance USA při OSN Robert Wood uvedl, že USA konzultují s partnery a spojenci možné důsledky takového kroku.

Generální tajemník NATO Mark Rutte rovněž varoval Severní Koreu, že vyslání vojáků by znamenalo "zásadní eskalaci" konfliktu na Ukrajině.

Prezident Vladimir Putin na dotaz ohledně přítomnosti severokorejských vojáků v Rusku tyto informace nepotvrdil ani nevyvrátil. Zmínil však, že spolupráce s KLDR je vnitřní záležitostí Moskvy v rámci jejich partnerství. Zároveň zdůraznil, že Rusko není zodpovědné za eskalaci konfliktu na Ukrajině, a obvinil Západ z dodávek zbraní Ukrajině, které podle něj konflikt prohlubují.