Rubio na MSC vyzval Evropu, aby se připojila k Trumpovu novému světovému řádu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyzval Evropu, aby se připojila k úsilí Trumpovy administrativy o přetvoření globálního řádu. Podle šéfa americké diplomacie by se nový systém měl zaměřit na suverenitu, reindustrializaci a vojenskou sílu. Rubio ve svém sobotním projevu neprojevil lítost nad snahami Washingtonu o anexi Grónska ani nad ostrou kritikou kontinentu, zvolil však smířlivější tón a zdůraznil touhu „oživit staré přátelství“.
Rubio jasně odmítl roli USA jako pouhých udržovatelů řízeného úpadku Západu a apeloval na světové lídry, aby uznali selhání mezinárodních institucí i energetické a obchodní politiky. Ta podle něj lidi ožebračuje, zatímco masová migrace ohrožuje soudržnost společností. Přestože evropští představitelé den předtím deklarovali hrdost na vlastní tradice a snahu snižovat závislost na vnějších mocnostech, Rubio zdůraznil, že osud Evropy bude pro národní bezpečnost USA vždy klíčový.
V projevu byly vyzdviženy především ekonomické, vojenské a kulturní vazby, přičemž Rubio akcentoval sdílenou historii a křesťanskou víru. Naopak invazi na Ukrajinu zmínil jen okrajově jako příklad nefunkčnosti OSN a podotkl, že k jednacímu stolu muselo obě strany dovést až americké vedení. Tento přístup byl vnímán jako jemnější verze loňských útoků viceprezidenta JD Vancea, i když stále odrážel kulturní války hnutí MAGA.
Reakce evropských politiků byly smíšené. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyjádřila nad projevem uspokojení a označila Rubia za silného spojence. Jiní, jako rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisinger, však zůstávají skeptičtí a domnívají se, že se věcně nic nemění a Evropa musí převzít více odpovědnosti za svou obranu. Američtí demokraté pak projev označili za sice uklidňující, ale postrádající konkrétní obsah.
Republikánský senátor Thom Tillis Rubioův výkon ocenil s tím, že jde o jasný vzkaz schválený Bílým domem, který potvrzuje setrvání NATO. Část pozorovatelů se přesto domnívá, že šlo spíše o snahu překonat napětí po krizi kolem Grónska než o skutečný obrat v konfrontační politice Washingtonu. Vzkaz pro Evropu však zůstává nekompromisní: buď se připojí k Trumpově kampani za změnu světa, nebo bude muset jít vlastní cestou.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci s projevem, který se nesl v duchu historické paralely i ostré kritiky poválečného směřování Západu. Rubio připomněl počátky konference v roce 1963, kdy Evropu dělila železná opona a osud západní civilizace visel na vlásku. Podle něj nás tehdy sjednotil společný cíl, za který stálo za to bojovat, ovšem vítězství v této zkoušce nás dovedlo k nebezpečnému sebeklamu.
Zdroj: Libor Novák