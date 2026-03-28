Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.
„Je to lež,“ reagoval Rubio na Zelenského slova pro agenturu Reuters. Šéf americké diplomacie vyjádřil politování nad tím, že ukrajinský prezident takové prohlášení vypustil do světa, ačkoliv podle něj dobře ví, že mu nic takového nebylo sděleno. Donbas je přitom oblastí, kterou si ruský prezident Vladimir Putin dlouhodobě nárokuje a která stojí v centru krvavých bojů již 1 494 dní.
Mezitím se ve Francii strhla vlna kritiky na adresu veřejnoprávní televize France 2. Ta totiž v hlavním vysílacím čase odvysílala rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Zatímco ve večerních zprávách se objevilo deset minut záznamu, na internetu byla zveřejněna celá hodinová verze. Lavrov v ní mimo jiné tvrdil, že Rusko pouze brání „mezinárodní právo“ a že jeho armáda na Ukrajině nikdy neútočí na výhradně civilní cíle.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Ukrajinský velvyslanec ve Francii Vadym Omelčenko se na sociální síti X pozastavil nad tím, proč francouzské médium poskytuje prostor „válečnému zločinci“. Ke kritice se přidal i francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, který Lavrovovo vystoupení označil za klidné šíření propagandy. Zdůraznil, že mezinárodní právo se nebrání rozpoutáním agresivní války.
Z Moskvy rovněž přišlo popření zpráv, že by Vladimir Putin nutil ruské oligarchy k finančním darům na financování války. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že na uzavřeném setkání s podnikateli jeden z byznysmenů sám navrhl finanční příspěvek státu a prezident tuto iniciativu pouze uvítal. Oficiální ruská verze tak odmítá jakýkoliv nátlak na nejbohatší muže Ruska.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha se v pátek sešel s Marcem Rubiem na okraj zasedání G7 ve Francii. Sybiha po schůzce zdůraznil, že Spojené státy mají i nadále klíčovou roli při ukončování konfliktu. Podle něj jsou ukrajinské návrhy na mír realistické a proveditelné, ovšem zásadním faktorem zůstává mezinárodní tlak na Moskvu, který by ji donutil agresi zastavit.
V diplomatických kruzích však panují rostoucí obavy, že pozornost světa se od Ukrajiny odklání. Nový konflikt na Blízkém východě, do kterého se zapojily USA, Izrael a Írán, výrazně tříští kapacity i zájem světových mocností o řešení situace na východě Evropy. Sybiha v této souvislosti upozornil, že režimy v Moskvě a Teheránu úzce spolupracují na tom, aby oba konflikty prodlužovaly ve svůj prospěch.
