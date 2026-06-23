Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy Perského zálivu prohlásil, že Spojené státy nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu. Podle šéfa americké diplomacie se jedná o mezinárodní vodní cestu, kde stávající mezinárodní právo jakékoli zpoplatnění zakazuje. Rubio přicestoval do Abú Zabí s cílem ujistit regionální spojence, že Washington zaujme v mírových rozhovorech s Teheránem pevný postoj a že nedávno uzavřené šedesátidenní příměří bezpečnost partnerů v zálivu neohrozí.
Nová dohoda o příměří však vykazuje řadu nejasností a slabých míst, která vyvolávají mezi spojenci obavy. Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdil, že Írán souhlasil s návratem mezinárodních inspektorů do svých jaderných zařízení, Teherán takové ujednání přímo popřel.
Neshody panují také ohledně čerpání uvolněných finančních prostředků. Podle Trumpa budou zmrazená íránská aktiva pod americkou kontrolou a určena výhradně na nákup potravin a léků z USA. Guvernér íránské centrální banky Abdolnáser Hemmatí nicméně oponoval, že memorandum zemi k nákupu amerického zboží nezavazuje a Írán se bude rozhodovat podle kvality a ceny.
Představitelé Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Bahrajnu vyjadřují obavy, že uvolněné miliardy dolarů Írán investuje do posílení své armády. Tyto země požadují absolutní jistotu, že průjezd průlivem zůstane bezplatný, a chtějí do konečné dohody zahrnout i omezení íránského balistického programu.
Íránský prezident Masúd Pezeškiján však jakékoli ústupky v oblasti raketového programu striktně odmítl s tím, že rakety slouží k vlastní obraně země. Pezeškiján v úterý odletěl do Pákistánu na svou první zahraniční cestu od konce války, což odráží snahu Teheránu o sblížení s regionálními mocnostmi a vytvoření nových spojenectví.
Předmětem sporů zůstává i mechanismus dohledu nad navrhovaným příměřím v Libanonu. Text memoranda uvádí, že Spojené státy, Írán a jejich spojenci deklarují okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách včetně Libanonu.
Tato formulace se pokouší zavázat Izrael k ukončení bojů proti Hizballáhu, což ovšem komplikuje dřívější dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem z počátku června, podle níž muselo být jakékoli zastavení nepřátelských akcí sjednáno přímo mezi těmito dvěma státy, nikoli prostřednictvím vedlejších diplomatických kanálů.
Související
Rubio: Grónsko je součástí Dánska, alespoň prozatím
Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli
Marco Rubio , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
před 2 hodinami
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
před 3 hodinami
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
před 3 hodinami
Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus
před 4 hodinami
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
před 5 hodinami
Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác
před 6 hodinami
Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání
před 6 hodinami
Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?
před 7 hodinami
Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny
před 8 hodinami
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Aktualizováno před 8 hodinami
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
před 9 hodinami
O žalobě Pavla na vládu už informují i světová média
před 10 hodinami
Londýn se v extrémním počasí doslova vaří, lidstvo čelí souběhu dvou krizí, varoval šéf OSN
před 11 hodinami
Evropská unie čelí vlně kritiky. Plánuje se setkat s delegací Tálibánu
před 11 hodinami
Za žalobu si může vláda sama. Opozice se ve sporu s koalicí postavila za Pavla
před 12 hodinami
Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu na vládu
před 13 hodinami
Počasí: Evropu zasáhla vlna extrémních veder. Umírají děti i senioři, ptáci nepřežijí v hnízdech, zasedají krizové štáby
před 13 hodinami
Favorit je jasný. Burnham má nahradit Starmera, před pár dny uspěl u voleb
před 14 hodinami
Šest premiérů za sedm let. Proč si Británie nedokáže udržet stabilní vedení?
před 15 hodinami
Výhled počasí do poloviny července. Extrémní teplo časem odezní
V Česku právě probíhá extrémně teplotně nadprůměrný týden, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Další týdny už by měly být přece jen chladnější, zároveň se očekává prohlubování sucha.
Zdroj: Jan Hrabě