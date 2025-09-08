Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace

Libor Novák

8. září 2025 15:52

WhatsApp
WhatsApp Foto: Pixabay

Kreml zavádí do praxe novou strategii, jejímž cílem je získat totální kontrolu nad komunikací ruských obyvatel. Vzorem mu je čínský model, kde se vládě podařilo izolovat svou populaci od globálního internetu. Nejdůležitějším prvkem této snahy je nová aplikace Max, která má nahradit oblíbené zahraniční messengery jako je WhatsApp a Telegram.

Aplikace Max, kterou vyvinula ruská technologická společnost VK (ovládaná státním Gazpromem a Putinovým spojencem Jurijem Kovalčukem), má velmi silnou podporu státu. Od začátku září musí být předinstalovaná v každém novém telefonu, který se v Rusku prodá. To je nejnovější krok po tom, co Vladimir Putin podepsal v červnu zákon o vytvoření „národního messengeru“.

Navzdory masivní podpoře ze strany státu, která se projevuje i blokováním volání na aplikacích WhatsApp a Telegram, zůstává Max v pozadí. V porovnání s 96 miliony uživatelů WhatsAppu a 90 miliony uživatelů Telegramu má Max jen 30 milionů uživatelů, ačkoliv jeho počet rapidně roste.

Max je přirovnáván k čínské aplikaci WeChat, a to kvůli absenci end-to-end šifrování a kvůli svým zásadám ochrany soukromí. Sběr dat, jako jsou chaty, kontakty, fotky a poloha, je dohledatelný až k jednotlivci, jelikož k registraci je potřeba ruské nebo běloruské telefonní číslo, které vyžaduje vládní průkaz totožnosti. To znamená, že všechny aktivity jsou dostupné pro ruskou Federální službu bezpečnosti (FSB).

Někteří odborníci, jako je například Mikhail Klimarev z exilové Ruské společnosti pro ochranu internetu, považují Max za špionážní aplikaci, která je „špiónem ve vaší kapse“. Aplikace také izoluje obyvatele od jejich příbuzných v zahraničí, protože pro přístup vyžaduje ruské nebo běloruské telefonní číslo.

Vláda zahájila agresivní kampaň na podporu aplikace, do které se zapojily i celebrity a influenceři, kteří chválí Max na sociálních sítích. V jednom z videí se například bloger podivuje, že aplikace funguje „i na parkovišti“ nebo „ve výtahu“.

Opatření proti populárním messengerům kritizoval také učitel Maxim z Moskvy. Podle něj se jedná o pokus vlády omezit komunikaci mezi lidmi. Zavedení Maxu je podle analytiků posledním krokem v Putinově snaze vytvořit jakousi ruskou verzi čínského „Velkého firewallu“. Už v roce 2019 podepsal prezident zákon o „suverénním internetu“, který má Rusko izolovat od zahraničního vlivu.

Max je součástí širšího vládního tlaku, který zahrnuje také kriminalizaci vyhledávání extremistického obsahu, mezi který patří i nadace Alexeje Navalného, a dokonce reklamu na VPN služby, které Rusům pomáhají obejít cenzuru. Podle odborníků je to všechno zaměřeno na zajištění naprosté kontroly nad situací, ať už se bude vyvíjet jakkoliv.

Nikolaj Petrov, hlavní analytik londýnského Centra pro nové eurasijské strategie, tvrdí, že ještě před pár lety se čínský model kontrolovaného internetu v Rusku zdál technologicky i politicky nemyslitelný. Dnes už ne. „Dnes Kreml ovládá 90–95 procent komunikace,“ řekl Petrov. „Zítra to bude 99 procent.“

