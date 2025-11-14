Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že se jí podařilo zabránit pokusu Ukrajiny o atentát na vysoce postaveného kremelského úředníka, ke kterému mělo dojít na území Ruska během jeho návštěvy hřbitova. Toto tvrzení přišlo v době, kdy obyvatelé Kyjeva zažili další těžkou noc pod smrtícími ruskými vzdušnými útoky, při nichž podle ukrajinských představitelů zahynuli nejméně čtyři lidé. FSB ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se ukrajinské speciální služby pokoušely zaútočit na nejmenovaného, ale jako „jednoho z nejvýše postavených činitelů ruského státu“ popsaného úředníka. K útoku mělo dojít, když dotyčný navštěvoval hroby svých příbuzných na hřbitově nedaleko Moskvy.
FSB dále tvrdí, že Ukrajina plánuje podobné útoky na území Ruska i v budoucnu. Agentura CNN však nemohla tato tvrzení Ruska nezávisle ověřit. Bezpečnostní služba Ukrajiny zprávu odmítla a pro CNN uvedla, že ruští představitelé neustále "chrlí falešné zprávy a prohlášení" a že jejich postojem je "nekomentovat jejich nesmysly". Ukrajina se v minulosti přihlásila k odpovědnosti za atentáty na ruské představitele, včetně velitele, který byl zabit minulý měsíc na Sibiři.
Podle úřadů obou zemí se v noci na pátek odehrály vzdušné útoky na území Ukrajiny i Ruska. V Kyjevě místní úřady oznámily, že při nejnovějších útocích zemřeli nejméně čtyři lidé a dalších 27 bylo zraněno. Mezi zraněnými byly podle vojenské správy města dvě děti a těhotná žena. V hlavním městě bylo poškozeno přes 15 budov, včetně obytných domů a zdravotnického zařízení.
Zároveň byl ukrajinským dronovým útokem zasažen ruský přístav Novorossijsk. Podle gubernátora Krasnodarského kraje byli zraněni nejméně čtyři lidé a došlo k poškození ropného skladu. Atentáty se staly charakteristickým znakem války mezi Ruskem a Ukrajinou. Skupina ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) sledující konflikty uvádí, že cílené zabíjení uvnitř Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny od roku 2022 prudce stouplo. Během prvních tří čtvrtletí roku 2025 došlo na území Ruska k více pokusům o atentát než za celé předchozí tři roky.
Minulý měsíc Ukrajina oznámila, že autem s náloží zlikvidovala ruského důstojníka Veniamina Mazzherina, zástupce velitele jednotky ruské vojenské policie v Kemerovu na jihozápadní Sibiři. Podle ukrajinské obranné zpravodajské služby se měl Mazzherin podílet na vedení speciální jednotky zapojené do „válečných zločinů a genocidy proti ukrajinskému lidu“. V dubnu zahynul při explozi auta u Moskvy ruský generál Jaroslav Moskalik. Ruské úřady tehdy obvinily z terorismu „agenta ukrajinských speciálních služeb“, ačkoli Ukrajina se k tomuto incidentu nepřihlásila.
Několik měsíců předtím byl v Moskvě zabit vysoce postavený ruský generál obviněný z používání chemických zbraní na Ukrajině, a to dálkově odpálenou bombou umístěnou v elektrické koloběžce před obytnou budovou. Zdroj obeznámený s operací tehdy CNN potvrdil, že za atentátem stály ukrajinské bezpečnostní služby. V listopadu 2023 se Ukrajina přihlásila k odpovědnosti za atentát na Mikhaila Filiponenka, zákonodárce v kremelské správě v okupovaném Luhansku. I ten byl zabit explozí auta. Atentáty byly zaznamenány i na ukrajinské straně. V červenci byl v Kyjevě za bílého dne zastřelen důstojník ukrajinské bezpečnostní služby, přičemž úřady z vraždy vinily ruské bezpečnostní služby.
Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.
Zdroj: Libor Novák