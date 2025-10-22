Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti

Libor Novák

22. října 2025 10:59

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruské střely a drony tvrdě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev a další města, přičemž zemřelo šest osob, včetně dvou dětí a šestiměsíčního miminka. Útoky způsobily značné škody na klíčových energetických zařízeních a několika výškových obytných budovách. Raketové a dronové údery probíhaly většinu noci z úterý na středu a Kyjev byl zasažen nejméně čtyřmi balistickými střelami. V celém městě bylo slyšet sérii silných explozí.

K ránu a s nástupem ranní dopravní špičky byl nad hlukem provozu slyšet zvuk protivzdušné obrany, která se snažila zasáhnout ruské drony. Nejnovější vlna útoků přišla den poté, co snahy o urovnání téměř čtyřleté války narazily na další slepou uličku, a to zrušením plánované schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku na sociálních sítích uvedl, že se jedná o další noc, která dokazuje, že Rusko necítí dostatečný tlak na ukončení války. Zmínil, že dosud bylo zraněno sedmnáct lidí a bohužel šest zahynulo, včetně dvou dětí. Zelenskyj v úterý vyjádřil obavy, že Rusko se chystá eskalovat své útoky poté, co Spojené státy ustoupily od náznaků, že by mohly dodat Ukrajině střely s plochou dráhou letu dlouhého doletu Tomahawk.

Ruské útoky na Ukrajinu byly spuštěny jen krátce poté, co bylo oznámeno, že Kyjev zahájil významný útok na velký chemický závod v Brjansku na jihozápadě Ruska. Útok byl proveden raketami Storm Shadow, které jsou dodávány Velkou Británií a Francií. Drony ukrajinské armády rovněž zasáhly ruskou Mordovii.

První exploze otřásly Kyjevem krátce po jedné hodině ranní a další následovaly zhruba o půl hodiny později. Exploze a letecké poplachy byly hlášeny také ze Záporoží, Poltavy a Dnipra a pokračovaly až do rána. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém kanálu Telegram uvedl, že trosky dronu zasáhly šesté patro šestnáctipatrového obytného domu, kde záchranné složky evakuovaly deset osob. Útoky rovněž vyrazily okna zdravotnickému zařízení a další trosky byly nalezeny u jiné obytné budovy.

V Darnyckém obvodu hlavního města záchranné složky zasahovaly u sedmnáctipatrové obytné budovy, kde trosky dronu způsobily požár na pěti podlažích. V Desňanském obvodu se podařilo zachránit dvacet lidí poté, co byla poškozena fasáda desetipatrové budovy a došlo k požáru plynového potrubí. V Poltavské oblasti na východě Ukrajiny útoky poškodily ropná a plynová zařízení, informoval tamní gubernátor Volodymyr Kohut, zatímco město Dnipro hlásilo silné údery.

Ministerstvo energetiky potvrdilo, že cílem útoků byla také energetická infrastruktura země. V důsledku toho byly ve většině regionů Ukrajiny zavedeny nouzové výpadky proudu, což nechalo tisíce lidí bez elektřiny a vytápění. Rusko v posledních týdnech výrazně zvýšilo počet a intenzitu útoků na ukrajinský energetický systém, zaměřuje se na elektrárny a plynová zařízení.

K nejnovějšímu útoku došlo v době, kdy měl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestovat do Švédska na jednání s předsedou vlády Ulfem Kristerssonem. Tato cesta zahájila intenzivní období evropské diplomacie. V pátek se v Londýně má konat schůzka "koalice ochotných" s cílem posílit podporu Ukrajině tváří v tvář nejnovějšímu otálení ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Švédská vláda uvedla, že premiér a prezident Zelenskyj uspořádají společnou tiskovou konferenci, na které představí novinky týkající se exportu obranných materiálů.

Nejnovější letecké údery podtrhly neúspěch nedávných Trumpových snah přesvědčit ruského prezidenta k příměří. Současně se americký prezident na bouřlivém setkání minulý týden pokusil dotlačit Zelenského k odevzdání klíčového východního regionu Donbas. Zelenskyj přiletěl do Washingtonu s nadějí na získání řízených střel Tomahawk dlouhého doletu. Avšak dvouhodinový telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem před setkáním vedl k náhlému obratu, přičemž Trump údajně varoval Zelenského, že Putin "zničí" Ukrajinu, pokud nepřistoupí na ruské podmínky. Trump v úterním prohlášení naznačil, že klíčovým bodem sporu zůstává odmítnutí Moskvy zastavit boje na současné frontové linii.

před 3 hodinami

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 
Letoun Tornádo nese rakety Storm Shadow.

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.

