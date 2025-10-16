Rusko bombarduje ukrajinské plynárny, zatímco Zelenskyj letí do USA jednat o střelách Tomahawk

16. října 2025 13:59

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Rusko podniklo masivní útok drony a raketami na plynovou infrastrukturu na východní Ukrajině právě ve chvíli, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestoval do Washingtonu na jednání s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem schůzky má být dodání řízených střel Tomahawk Kyjevu ze strany USA.

Ruské síly zahájily brzy ráno ve čtvrtek útoky stovkami dronů, desítkami raket a také klouzavými bombami. Tento další rozsáhlý nálet cílený na ukrajinskou energetickou síť způsobil výpadky v osmi regionech.

„Rusko vypustilo na Ukrajinu více než 300 útočných dronů a 37 raket, z nichž značný počet je balistických,“ uvedl Zelenskyj na síti X. Dodal, že Rusové využívají každý den tohoto podzimu k útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zasaženy byly regiony Černihiv, Charkov, Poltava, Sumy a Vinnycja.

Jedním z postižených zařízení byl závod na zpracování plynu Šebelinka v Charkovské oblasti, kde byly po útoku viditelné dva velké sloupy černého kouře a stále zuřily silné požáry. Zaměstnanci závodu potvrdili, že byl zasažen drony a raketami po 5:30 ráno, což spustilo nejméně dva požáry v různých částech areálu.

Od invaze v roce 2022 Moskva každou zimu útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což nutí Kyjev k zavádění nouzových odstávek elektřiny a dovozu energie ze zahraničí. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útoky raketami Kinzhal zasáhly zařízení používaná ukrajinskou armádou „v reakci“ na útoky na ruskou infrastrukturu, což je zřejmý odkaz na údery na rafinerie v Rusku.

Šéf ukrajinské plynárenské společnosti Naftogaz, Sergii Koretskyi, potvrdil, že došlo k „zásahům a zničení v několika regionech najednou“. To vedlo k zastavení provozu několika kriticky důležitých zařízení. Provozovatel ukrajinské energetické sítě oznámil po čtvrtečních útocích nouzové výpadky elektřiny v osmi regionech.

Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruská palba sestávala z 320 dronů a 37 raket. Úspěšně se jim podařilo sestřelit 283 dronů a pět raket. Zprávy médií dříve naznačovaly, že nedávné ruské útoky zastavily přibližně 60 ukrajinské produkce plynu a odstávky v elektrárnách odřízly od dodávek elektřiny statisíce lidí na Ukrajině.

Nejnovější útoky přišly v době, kdy se očekával přílet Zelenského do Washingtonu na jednání s Trumpem, které navazuje na dva telefonáty mezi lídry o uplynulém víkendu. Jejich vztah se od únorového televizního setkání v Bílém domě, kdy se do sebe ostře pustili, oteplil. Trump je v poslední době nepřátelštější vůči Moskvě a projevuje rostoucí frustraci z Vladimira Putina, zatímco vyjadřuje soucit s Ukrajinou.

Vysocí ukrajinští představitelé, kteří tento týden navštívili Washington, se setkali se zástupci amerických výrobců zbraní, včetně společnosti Raytheon, která vyrábí střely Tomahawk. Zelenskyj má rovněž jednat s výrobci zbraní o možném termínu zahájení dodávek do Kyjeva. Zdroj pro Agence France-Presse uvedl, že výrobci potřebují „politický signál“.

Rusko varovalo, že poslání střel Tomahawk Ukrajině – které by Moskvu a další velká ruská města dostaly do dosahu – by narušilo vztahy s Washingtonem a vyvolalo další eskalaci. Zdroj odmítl uvést, kolik střel dlouhého doletu Trump zvažuje poslat na Ukrajinu, řekl pouze, že arzenál bude „dostatečný na to, aby to Putin pocítil“.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 
Ukrajinská armáda

FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku

Spojené státy již několik měsíců pomáhají Ukrajině s prováděním úderů dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Podle amerických a ukrajinských činitelů jde o koordinované úsilí, jehož cílem je oslabit ekonomiku Vladimira Putina a přinutit ho k jednacímu stolu. Americké zpravodajské informace sdílené s Kyjevem umožnily úrazy na důležité ruské ropné rafinerie a další energetické cíle hluboko za frontovou linií. Uvedl to serve Financial Times.

