Rusko by mohlo plánovat cílené údery na kritickou infrastrukturu, varuje Litva

Libor Novák

15. července 2026 14:00

Gitanas Nausėda vítá Volodymyra Zelenského v Litvě na summitu NATO (11. července 2023, Vilnius).
Gitanas Nausėda vítá Volodymyra Zelenského v Litvě na summitu NATO (11. července 2023, Vilnius). Foto: president.gov.ua

Litevský prezident Gitanas Nausėda varoval, že Rusko by mohlo plánovat cílené údery na kritickou infrastrukturu v zemi. V reakci na tyto obavy úřady preventivně zpřísní bezpečnostní opatření v okolí klíčových energetických a dopravních uzlů.

Nausėda tak v rozhovoru pro tiskovou agenturu BNS potvrdil rostoucí obavy, že se Moskva může pokusit o eskalaci namířenou proti Polsku nebo některému z pobaltských států. 

Zpravodajské služby Litvy zachytily signály o možných provokacích, nicméně podle prezidenta nelze přesně určit konkrétní čas ani místo, protože takové detaily v této fázi plánování zjistit nelze. Informace se podle něj týkají takzvaných kinetických operací.

Nemělo by jít o rozsáhlý konflikt, ale o přesně zacílené akce namířené s největší pravděpodobností právě proti kritické infrastruktuře.

Prezident zdůraznil, že zásadní je ochránit jakékoliv zařízení, jehož vyřazení z provozu by ohrozilo fungování celého systému. To se týká zejména procesu synchronizace litevské sítě s elektrizační soustavou kontinentální Evropy.

Nausėda svými slovy navázal na dřívější varování polského premiéra Donalda Tuska a ministra zahraničí Radosława Sikorského, kteří rovněž upozorňovali na možnou ruskou eskalaci v regionu střední a východní Evropy.

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Zdroj: Libor Novák

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