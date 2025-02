Litevský prezident představil Evropě akční plán na podporu Ukrajiny

Litevský prezident Gitanas Nausėda v úterý představil ambiciózní akční plán na podporu Ukrajiny a posílení bezpečnosti v Evropě. Zdůraznil, že evropské státy musí okamžitě jednat, aby podpořily Ukrajinu v její obraně a zajistily stabilitu celého kontinentu. "Bezpečnost Ukrajiny je součástí evropské bezpečnosti. Pojďme jednat společně," sdělil Nausėda na síti X.

Součástí jeho plánu jsou konkrétní kroky k posílení Ukrajiny. Nausėda vyzval k poskytování skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, přičemž zdůraznil, že "členství v NATO musí zůstat na stole". Dále navrhl, aby Rusko bylo odpovědné za válečné zločiny, a aby sankce proti Rusku byly zachovány, dokud neukončí svou agresi vůči Ukrajině.

Prezident rovněž zdůraznil potřebu okamžitého financování zbraní pro Ukrajinu a vyčlenění 10 miliard eur pro ukrajinský obranný průmysl. Kromě toho navrhl zabavení zmrazených ruských aktiv a uvalení cel na ruský a běloruský dovoz jako součást širšího tlaku na agresora. V neposlední řadě Nausėda podpořil urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie, což by mělo být klíčovým krokem v její integraci do evropských struktur.

Tento plán přichází těsně před druhým summitem, který se bude konat 19. února ve Francii, a který inicioval francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten reaguje na nedávné prohlášení amerického diplomata Keitha Kellogga, který uvedl, že Spojené státy nevidí Evropu jako účastníka jednání o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Tento summit by mohl hrát klíčovou roli v dalším utváření evropské politiky vůči Ukrajině a Rusku.