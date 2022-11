Rusko chystá zákaz tří desítek organizací ze zahraničí včetně Česka

Moldavsko zatím nemá z Ruska žádné signály toho, že by mu Moskva v prosinci zastavila dodávky plynu. Je však připraveno na jakýkoliv scénář. Uvedla to podle agentury Reuters dnes moldavská premiérka Natalia Gavrilitsaová. Ruský plynárenský gigant Gazprom v úterý varoval, že by mohl začít od 28. listopadu snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska, protože Ukrajina zadržuje část plynu, který je pro zemi určen.