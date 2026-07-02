Rusko drony vypouštěnými ze stínové flotily už téměř dva roky špehuje jaderná zařízení v Evropě

Libor Novák

2. července 2026 16:18

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.
Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády. Foto: Depositphotos

Kreml zorganizoval rozsáhlou sledovací kampaň zaměřenou na jaderná zařízení napříč Evropou, včetně Velké Británie, k čemuž podle odborníků využíval bezpilotní letouny vypouštěné z plavidel ruské stínové flotily. Tyto nové závěry by mohly definitivně objasnit dva roky starou záhadu, která započala v momentě, kdy byly nad čtyřmi citlivými americkými vojenskými základnami ve Spojeném království zpozorovány drony. Vyšetřovatelé byli sice od počátku přesvědčeni, že stroje naváděli živí operátoři, dlouho však nedokázali lokalizovat místa jejich vzletu.

Analytici z londýnského think-tanku Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS) zjistili, že v inkriminované době kotvilo nedaleko Hullu nákladní plavidlo HAV Dolphin s ruskou posádkou a v Severním moři poblíž Essexu se pohyboval tanker Seasons 1. Na základě podrobného sledování tras plavidla HAV Dolphin vědci konstatovali, že je vysoce pravděpodobné, že režim Vladimira Putina vedl dronovou kampaň v lofovém vzdušném prostoru NATO mezi srpnem 2024 a únorem 2026. Celá operace měla být součástí širší nekonvenční války Kremlu proti Evropě.

Koordinovaná špionážní akce cílila na jaderná stanoviště ve Velké Británii, Francii, Belgii a Nizozemsku. Analýza 144 incidentů, které se během osmnácti měsíců odehrály ve více než tuctu zemí, ukázala, že ruské tajné služby operovaly s mimořádnou beztrestností. Zpráva, kterou jako první publikoval deník The Times, varuje, že tato kampaň bezpilotních prostředků představuje jak sérii taktických úspěchů pro Kreml, tak zároveň strategické selhání protivzdušné obrany spojenců.

V listopadu 2024 byly drony zaznamenány nad britskými základnami Královského letectva Lakenheath a Mildenhall v Suffolku, Fairford v Gloucestershire a Feltwell v Norfolku. Na základně Fairford byly v té době rozmístěny čtyři americké strategické bombardéry B-52, zatímco v Lakenheathu probíhala výstavba zařízení určených pro uskladnění jaderných zbraní. Spojené státy využívají své vojenské základny na britském území již více než 70 let.

Úspěch Moskvy pramenil podle autorů studie ze strategického faktu, že evropská architektura protivzdušné obrany byla primárně navržena k detekci a eliminaci konvenčních hrozeb v rozpoznatelném bojovém prostoru, nikoliv k zachycování malých dronů. Lodě na moři mohly fungovat jako síťový retranslační systém, kde jedno nebo dvě plavidla drony vypouštěla a zajišťovala jejich návrat, zatímco třetí loď poskytovala zpravodajské informace samotnému dronu a jeho operátorovi. Loď HAV Dolphin, plující pod vlajkou Antiguy a Barbudy, se aktuálně nachází u pobřeží Portugalska.

Sidharth Kaushal z obranného think-tanku RUSI upozornil, že hrozba je sice reálná, ale je nutné ji vnímat v kontextu, protože v době míru je cílem Ruska spíše narušování a průzkum, což má sice vážné následky, ale nejde o katastrofu. Dodal, že Spojené království má v současnosti jen omezené schopnosti čelit bezpilotním systémům a existuje zde značný prostor pro zlepšení. Premiér Keir Starmer sice představil dlouho očekávaný plán investic do obrany s příslibem zvýšení výdajů o 15 miliard liber a modernizace armády proti dronům, financování téměř třetiny tohoto projektu je však stále nejasné.

O tom, kde se získá chybějících 4,7 miliardy liber, se rozhodne až během podzimního rozpočtu, což způsobí vrásky pravděpodobnému Starmerovu nástupci Andymu Burnhamovi, který byl o finanční trhlině informován teprve v úterý. Ministři rovněž nedávno oznámili nové zákony zaměřené na potírání ruského vměšování, v nichž varovali sabotéry před vězením za úmyslné poškození životně důležitých podmořských internetových kabelů. Ministryně baronka Lloydová k tomu uvedla, že vzkaz Londýna Vladimiru Putinovi je jednoduchý, jelikož Británie vidí, co Rusko dělá, a jakékoliv zasahování bude mít vážné následky.

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