Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce

Prezident USA Donald Trump o víkendu naznačil, že je jeho administrativa připravena přejít k další fázi sankcí proti Rusku. Na otázku reportéra, zda je připraven, Trump krátce odpověděl: „Ano, jsem.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zdůraznil, že je důležité vystupňovat tlak na Moskvu a na „všechny země, které obchodují s Ruskem“.
Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu, generál Keith Kellogg, v neděli uvedl, že Rusko po svém největším leteckém útoku ve válce „eskaluje“.
„Nebezpečím v každé válce je eskalace. Rusko zřejmě eskaluje situaci největším útokem ve válce, který zasáhl kanceláře ukrajinské vlády v Kyjevě,“ napsal Kellogg na síti X. Podle něj takový útok není signálem, že chce Rusko válku ukončit diplomatickou cestou.
Během nedělního náletu Rusko nasadilo přes 800 dronů a poprvé zaútočilo i na vládní budovu v Kyjevě. Kromě vládní budovy zasáhly drony několik obytných budov v hlavním městě.
Šlo o největší letecký útok od začátku války. Tento nálet překonal dosud největší červencový útok. Stalo se tak poté, co se západní spojenci Kyjeva pokusili zprostředkovat mírovou dohodu, uvedl server CNN.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok označil za „podlý“ a dodal, že takové zabíjení je „úmyslným zločinem a prodlužováním války“. Prezident se domnívá, že by svět mohl přimět „kremelské zločince“, aby přestali zabíjet, ale chybí mu politická vůle.
Ruský prezident Vladimir Putin se vyjádřil, že jakékoli západní jednotky na Ukrajině by považoval za „legitimní cíle k zničení“. Stalo se to den poté, co bylo oznámeno, že desítky západních zemí se zavázaly přispět do potenciálních mírových sil, pokud bude dohodnuto příměří.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že šlo o „masivní útok“, který zasáhl také města Kryvyj Rih, Dnipro, Kremenčuk a Oděsu. V Kyjevě útok zasáhl budovu, ve které sídlí úřad premiéra a některá vládní ministerstva. Zásah poškodil střechu a vyšší patra budovy.
Svyrydenková uvedla, že je to poprvé, co byla vládní budova v Kyjevě poškozena. Dodala, že budovy se podaří obnovit, ale ztracené životy se nevrátí. Premiérka zdůraznila, že nepřítel terorizuje a zabíjí lidi po celé zemi.
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal řekl, že se v příštím týdnu bude konat schůzka, která se zaměří na „posílení protivzdušné obrany a zvýšení schopností Ukrajiny útočit hluboko na území agresora“. Ukrajina v neděli oznámila, že v noci zaútočila na dvě ruská energetická zařízení v Brjanské oblasti a v jižním Krasnodarském kraji.
