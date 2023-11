Rusko oficiálně odstupuje od smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. Putin zákon podepsal

Prezident Putin minulý měsíc vyzval zákonodárce, aby odsouhlasili tuto změnu, kterou podle něj přijímá jako "odraz" postoje Spojených států, protože ty sice podepsaly Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), ale nikdy ji neschválily.

Rusko tvrdí, že neobnoví jaderné zkoušky, dokud tak neučiní Washington. Avšak odborníci na kontrolu zbraní mají obavy, že tyto kroky Ruska mohou naznačovat přípravu na test, což by Západ vnímal jako zvýšení napětí, zejména v kontextu konfliktu na Ukrajině.

I když Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek nikdy formálně nevstoupila v platnost, vytvořila tabu na testování jaderných zbraní. Žádný stát kromě Severní Koreje neuskutečnil jaderný test v tomto století.

Odborníci na kontrolu zbraní varují, že takový test provedený Ruskem nebo Spojenými státy by mohl vyvolat nový zbrojní závod, a to v období zvýšeného mezinárodního napětí, kdy dochází k válečným konfliktům na Ukrajině a na Blízkém východě. Taktéž se domnívají, že pokud by jedna země provedla jaderný test, další by následovaly, což by mohlo zapojit i země jako Čína, Indie a Pákistán.

Americké ministerstvo energetiky nedávno týden oznámilo, že provedlo chemický výbuch v testovací lokalitě jaderných zbraní ve státě Nevada s cílem zlepšit schopnost USA detekovat jaderné výbuchy menší intenzity po celém světě.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Riabkov prohlásil , že tento výbuch v Nevadě je "nepochybně politickým signálem." "Dle slov našeho prezidenta musíme být připraveni, a pokud se Spojené státy přikloní k provedení jaderných testů, budeme jednat obdobně," dodal Riabkov podle agentury Reuters.

Úmluva o úplném zákazu jaderných testů (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) je mezinárodní dohoda, která byla vypracována s cílem zakázat jakékoliv experimentální nebo vojenské jaderné testy. Tato smlouva má za účel zastavit veškeré jaderné testování a tím přispět k omezení šíření jaderných zbraní.

CTBT byla přijata v roce 1996 a podepsána řadou států. K jejímu vstupu v platnost však chybí ratifikace některých klíčových zemí, včetně Spojených států a Číny. Smlouva zahrnuje celou řadu opatření, včetně vytvoření Mezinárodní agentury pro kontrolu jaderných testů (CTBTO), která má za úkol monitorovat a ověřovat dodržování dohody. Tato agentura provádí systém detekce jaderných výbuchů a pomáhá zajistit, že země neprovádějí jaderné testy.

Cílem CTBT je přispět k úsilí omezit šíření jaderných zbraní, snížit riziko jaderných konfliktů a zachovat mezinárodní mír a bezpečnost. Dohoda měla vstoupit v platnost, až ji ratifikuje všech 44 zemí, které byly identifikovány jako potenciální jaderné testující státy. Do té doby zůstává smlouva v platnosti, ale ne zcela účinná.