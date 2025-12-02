Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.
Oznámení přichází krátce po jednáních na vysoké úrovni mezi americkými a ukrajinskými představiteli na Floridě o tom, jak konflikt ukončit. Stalo se tak den před očekávanou schůzkou mezi Stevem Witkoffem, zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.
Ukrajina se k tvrzení Moskvy přímo nevyjádřila, ale Andrij Kovalenko, vedoucí ukrajinského Centra pro potírání dezinformací, v pondělí varoval. Upozornil, že Rusko se v následujících týdnech bude mnohokrát snažit vyvinout tlak na frontovou linii a doprovodit to „hlasitými prohlášeními“.
Kovalenko uvedl, že se tak děje výhradně pro západní publikum a s cílem zvýšit diplomatické sázky v době nových jednání o míru na Ukrajině. V pondělí dopoledne ukrajinské ozbrojené síly sdělily, že i přes obtížnou situaci v Pokrovsku a jeho okolí ukrajinské jednotky stále „drží nepřátelskou ofenzívu na uzdě“. Moskva přišla s prohlášením den po návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina u vojsk na frontové linii.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí informoval, že náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov v neděli během návštěvy vojenského velitelského stanoviště informoval Putina o dobytí Pokrovsku.
Není jasné, proč Kreml neoznámil údajný průlom dříve. Videozáznam zveřejněný Kremlem v pondělí, který byl geolokalizován, ukazuje ruské vojáky rozvinující ruskou vlajku v centru Pokrovsku. Tato oblast byla ovšem pod kontrolou Moskvy již delší dobu, protože se ruské jednotky do města pomalu posouvaly z jihu.
Pokrovsk byl pro Ukrajince dlouho považován za důležité město díky silničním a železničním spojením. Nicméně časté útoky drony a dělostřelectvem na klíčovou dálnici a železniční trať donutily Kyjev najít alternativní zásobovací trasy, čímž se strategická hodnota města snížila.
Peskov uvedl, že Putin během nedělní návštěvy poděkoval velitelům a vojenskému personálu za jejich „úspěšné akce“. Ruský prezident dodal, že úspěch v Pokrovsku zajistí „stabilní postup“ ke splnění všech cílů války.
