Rusko vede proti Ukrajině tři velké ofenzivy, chce obsadit celou Doněckou oblast

Britské ministerstvo obrany v pravidelné ranní zprávě, která se odvolává na informace zpravodajských služeb, hovoří o tom, že ruské síly a žoldnéři z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny pravděpodobně ovládají většinu obydlených částí Soledaru, o který obě strany svádí prudké boje.

Podle ukrajinského generálního štábu se Rusko zjevně snaží dostat až na administrativní hranici Doněcké oblasti, ovšem tyto snahy jsou neúspěšné. Generální štáb rovněž uvedl, že Rusko během uplynulého dne provedlo osm raketových a dalších 31 vzdušných útoků. Třiašedesát útoků s pomocí raketometů pak bylo namířeno i na civilní infrastrukturu v různých částech Ukrajiny, například v Charkově, Chersonu, Kramatorsku i v Doněcké oblasti. V Očakivu v Mykolajivské oblasti jeden útok raketou v pondělí zranil 15 lidí včetně dvouletého dítěte.

Gubernátor Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny dnes na telegramu napsal, že jenom obce v tomto regionu v pondělí čelily 94 útokům dělostřelectva, z raketometů a dronů, aniž si údery vyžádaly oběti. Naopak obec Něvske v Luhanské oblasti, osvobozená loni v říjnu, hlásí po mohutném pondělním ostřelování ruskými silami dva mrtvé a dva zraněné.

Generální štáb tvrdí, že ukrajinská armáda dokázala odrazit ruské útoky poblíž 13 obcí v Luhanské a Doněcké oblasti.

Podle britského ministerstva obrany ruské síly a vagnerovci v posledních čtyřech dnech učinili "taktické postupy" do městečka Soledar. Dobytí Soledaru ležícího deset kilometrů severně od Bachmutu je podle Britů pravděpodobně nadále hlavním bezprostředním operačním cílem Ruska, které se tak pravděpodobně snaží obklíčit Bachmut ze severu, a tím narušit ukrajinské komunikační linie.

Některé boje se zaměřily na vstupy do už nepoužívaných štol solných dolů o celkové délce 200 kilometrů pod soledarským okresem. Obě strany se pravděpodobně obávají, že by mohly být využity k průnikům za jejich obranné linie, domnívá se britské ministerstvo. Navzdory sílícímu tlaku na Bachmut je však podle něj nepravděpodobné, že by Rusko brzy město obklíčilo, protože ukrajinské síly drží stabilní obranné linie a ovládají zásobovací trasy.