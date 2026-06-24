Rusku se na bojišti nedaří. Rusko ve svých prohlášeních přehání

Libor Novák

24. června 2026 22:00

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Ruská armáda pokračuje v pomalém postupu v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, kde soustředila většinu svých sil se záměrem obklíčit klíčová města Kosťantynivka a Lyman. Podle nezávislých odborníků oslovených webem CNN i samotných ukrajinských vojáků jsou však prohlášení Moskvy o zásadních úspěších přehnaná. 

Kreml se tímto způsobem pravděpodobně snaží vytvořit iluzi vítězství, aby kompenzoval dopady nedávných ukrajinských úderů na svém vlastním území. Ruská státní agentura TASS sice uvedla, že invazní jednotky získaly plnou kontrolu nad východní částí Kosťantynivky, podle amerického Institutu pro studium války se však dotčené oblasti staly spíše takzvanou šedou zónou, kterou nemá pod kontrolou ani jedna ze stran.

Analytici popisují současnou ruskou taktiku jako pomalé infiltrace velmi malých pěších skupin o jednom či dvou lidech, kterým se daří pronikat na ukrajinské pozice, aniž by je dokázali trvale konsolidovat. Tento unavující způsob boje vyžaduje obrovské množství času i lidských zdrojů.

Obránci na frontové linii potvrzují, že ačkoliv se situace v sektoru Kosťantynivky v posledních týdnech znatelně zhoršila a nepřítel zintenzivnil letecké údery, situace zůstává pod kontrolou a ukrajinské jednotky úspěšně likvidují ruskou živou sílu i techniku. Stejnou strategii postupného pronikání armáda Ruské federace použila již dříve při mnohaměsíčních bojích o Pokrovsk.

Zintenzivnění ruských operací v tomto období souvisí s lepším letním počasím, které usnadňuje nasazení bezpilotních letounů, a také s hustou vegetací poskytující krytí. Spekuluje se rovněž o tom, že Kreml stanovil termín pro úplné ovládnutí Donbasu do letošního září, což však odborníci považují za nepravděpodobný cíl.

Snaha o informační vítězství je pro Moskvu klíčová v momentě, kdy čelí zranitelnosti svých logistických tras. Pro posílení svých tvrzení navíc ruské ministerstvo obrany podle zjištění analytiků stále častěji využívá záběry upravené umělou inteligencí, jako tomu bylo v případě údajného vyvěšení vlajky v Lymanu, kde ukrajinská armáda veškeré útoky severně od města úspěšně odráží.

Mezitím ukrajinské ozbrojené síly zintenzivnily kampaň dálkových úderů a již potřetí během jediného týdne zasáhly pomocí dronů širší okolí Moskvy, včetně tamní ropné rafinérie. Ruský prezident Vladimir Putin tyto útoky označil za pokus o destabilizaci společnosti prostřednictvím zásahů do civilní infrastruktury, zároveň však vyjádřil přesvědčení o dosažení vlastních válečných cílů.

Významné úspěchy hlásí Kyjev také z okupovaného Krymu, kde se podařilo vyřadit z provozu několik vojenských trajektů, zničit železniční most přes Severokrymský kanál a ochromit dodávky elektřiny v Sevastopolu. Ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov v této souvislosti upozornil, že se poloostrov v důsledku masivního nasazení dronů brzy ocitne v naprosté izolaci.

23. června 2026 17:40

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Zdroj: Libor Novák

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