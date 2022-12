Rusové na Ukrajině "zamrznou". Podle Londýna se jejich postup zastaví

Soudě podle vystoupení ruského prezidentského mluvčího Dmitrije Peskova z minulého týdne zůstávají ruské cíle na Ukrajině nezměněny a Rusko dál usiluje o rozšíření kontroly na Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblastí a především o postup dál do Doněcké oblasti, podotklo britské ministerstvo. "Ruská strategie ale v současnosti zřejmě nedokáže tyto cíle splnit. Je velmi nepravděpodobné, že ruská armáda je schopna vytvořit účinnou útočnou sílu, která by byla s to zmíněné regiony ovládnout," tvrdí Londýn ministerstvo.

Ukrajina v září dokázala během rychlé protiofenzivy vytlačit ruské síly z velké části Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, v listopadu Rusko ztratilo Cherson na jihu. Tvrdé boje se už měsíce svádějí o Bachmut v Doněcké oblasti, fronta se tam ale prakticky nemění.

Ruské síly dnes ráno ostřelovaly raketomety Uragan město Girnyk v Doněcké oblasti a zranily přitom osm civilistů na místním tržišti a v jeho okolí, sdělil podle agentury Unian šéf oblastní správy Pavlo Kyrylenko. "Teroristický stát neustále terorizuje civilní ukrajinské obyvatelstvo. Střílí a bude střílet na civilisty do té doby, než ho vyženeme," uvedl Kyrylenko a znovu vyzval obyvatele regionu k evakuaci. V neděli zemřeli při útocích ruských sil na Ukrajině dva civilisté a šest dalších utrpělo zranění, informoval na sociálních sítích Kyrylo Tymošenko z ukrajinské prezidentské kanceláře.