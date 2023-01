Rusové se pokusili vysvětlit protivzdušnou obranu v Moskvě. Prý jde o cvičení

Výhrůžky rodině prezidentského kandidáta a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by mohly napomoci tomu, že bude ve zbytku kampaně hrát roli oběti a terče agrese. Shodli se na tom někteří politologové, které ČTK oslovila. Dopady na rozhodnutí voličů, koho v druhém kole volit, někteří z nich připouštějí, ale těžko se podle nich odhadují. Poukazují ale na to, že Babiš přispívá k polarizaci společnosti a že útočný styl obsahovaly jeho billboardy s textem "Nezavleču Česko do války".