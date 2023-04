Rusové, vyhýbejte se vojenské správě, radí nezávislý portál

Dejte ženě z vašeho okolí plnou moc, uspořádejte si majetek a vyhýbejte se vojenským komisariátům - zní rady nezávislého portálu Meduza ruským mužům, kterých by se mohla týkat nová vlna mobilizace v zemi. Obavy z nového hromadného povolávání do armády se v Rusku objevily poté, co země přijala zákon o změnách v doručování povolávacích rozkazů a postizích pro ty, kteří se vojenské službě pokusí vyhnout.