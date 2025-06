Ruští vojáci už jedí jeden druhého. V tamní armádě dochází ke kanibalismu, tvrdí ukrajinská rozvědka

Ve zveřejněném odposlechu velitel zřejmě z ruské 68. motostřelecké divize popisuje událost, kdy voják s volacím znakem „Brelok“ měl po dobu dvou týdnů pojídat tělo spolubojovníka přezdívaného „Foma“.

„Nikdo neutekl. Brelok ho zabil a pak ho dva zas*né týdny jedl,“ říká hlas, který má patřit veliteli průzkumné jednotky.

Oba vojáci údajně sloužili v 52. samostatném průzkumném praporu, který operuje v okolí vesnic Zapadne a Lyman Pershyi na kupjanském směru v Charkovské oblasti. V odposlechu je také uvedeno, že „Brelok“ byl později sám nalezen mrtvý.

„Říkají, že byl dvoustovka (vojenský slang pro padlého), k*rva. No, když snědl svého kámoše, tak to člověka donutí se zamyslet,“ dodává hlas z nahrávky.

Autenticitu nahrávky není možné nezávisle ověřit. Ukrajinská rozvědka nezveřejnila žádný vizuální ani jiný důkaz, který by tvrzení podpořil – vše je postaveno na zvukovém záznamu, který HUR zveřejnila na platformě Telegram.

Ačkoliv informace zůstávají neověřené, případ opět poukazuje na to, jak hluboko klesla disciplína a morální stav v ruské armádě. Ukrajinská rozvědka označuje případ za důkaz „morálního a psychologického kolapsu“ ruských sil.

Ruská armáda se od roku 2022 výrazně opírá o nábor vězňů, včetně těžkých násilných zločinců. Nejprve to bylo pod záštitou Wagnerovy skupiny, později přímo pod vedením ruského ministerstva obrany.

Zpočátku byla těmto vězňům slibována milost výměnou za šestiměsíční vojenskou službu. Od ledna 2024 se však systém změnil – nově získávají pouze podmíněné propuštění a jsou povinni bojovat až do konce války.

Například v květnu 2024 informoval The Moscow Times o tom, že mezi nově rekrutovanými do tzv. „Storm V“ trestních jednotek byl i odsouzený kanibal Dmitrij Malyšev, který si původně odpykával 25letý trest za vraždu a další závažné trestné činy. Spolu s ním byl do armády přijat i sériový vrah Alexandr Maslennikov, který byl odsouzen na 23 let za „dvojnásobnou vraždu a rozčtvrcení žen“.

Není to poprvé, co Ukrajina poukazuje na rozklad poměrů v ruských jednotkách. V květnu se skupina ruských vojáků vzdala ukrajinským výsadkářům a tvrdila, že zacházení v jejich vlastních jednotkách bylo „horší než zajetí“. Ve videu zveřejněném ukrajinskými silami popisovali nelidské podmínky, psychický nátlak a hrozby ještě předtím, než opustili ruské území.

Zprávy investigativních médií jako The Insider a Foreign Policy již dříve dokumentovaly rozsáhlé zneužívání ruských vojáků během celé invaze. Patří sem například „trestné čety“, bití, umisťování do izolačních jam či šikana ve stylu sovětských gulagů.

Tato událost přichází krátce poté, co Ukrajina oznámila, že Rusko nedávno vrátilo těla svých vojáků, ale prezentovalo je jako padlé Ukrajince. Tím se dále potvrzuje, jak nízkou hodnotu mají podle Moskvy životy vlastních vojáků – a že dezorganizace i nedůvěra v systému sahá až do nejvyšších pater velení.