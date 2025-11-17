Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať

Železniční trať v Polsku poškodila sabotáž, uvedl polský premiér Donald Tusk v pondělí na sociální síti. Dosud neznámí pachatelé měli použít výbušniny. Polské úřady zatím nechtějí spekulovat o tom, zda jsou za čin zodpovědní Rusové.
Tusk v pondělí na sociální síti X uvedl, že se podezření potvrdilo. "Na trati Varšava-Lublin došlo k sabotáži. Výbušné zařízení odpálilo a zničilo železniční trať," napsal polský premiér s tím, že na místě pracují vyšetřovatelé pod dozorem státního zastupitelství.
Podle Tuska jsou hlášeny škody i na jiném místě na stejné trati, které se nachází blíže k Lublinu. Předseda vlády už v neděli připustil, že by se mohlo jednat o sabotáž.
O incidentu v neděli informovala polská policie s tím, že strojvedoucí po půl osmé ráno oznámil problém se železniční infrastrukturou nedaleko stanice Mika. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Místo poškození trati bylo uzavřeno kvůli probíhajícímu vyšetřování.
Podle informací zveřejněných na sociální síti zmizel z trati asi metr dlouhý kus koleje. Polský web Defense24 konstatoval, že pokud půjde doopravdy o sabotáž, půjde o první případ použití výbušnin proti železniční infrastruktuře v Polsku od druhé světové války.
