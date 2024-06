Scholz: Rusko válku na Ukrajině nevyhraje. Putin musí ukončit svou brutální kampaň

"Vojenské vítězství Ruska ani vynucený mír nepřijdou," řekl Scholz a apeloval na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "ukončil svou brutální kampaň a stáhl svá vojska".

Scholz také vyzval všechny přítomné delegáty, aby podpořili iniciativu na posílení ukrajinské protivzdušné obrany veškerými možnými prostředky. Německo v rámci této iniciativy již poskytlo Ukrajině tři systémy Patriot.

Kromě toho Scholz apeloval na soukromé firmy, aby investovaly do obnovy válkou zničené Ukrajiny. Podle odhadů Světové banky by mohla Ukrajina v příštím desetiletí potřebovat až 500 miliard dolarů.

Scholz zdůraznil, že společnosti by měly vidět obchodní příležitosti v investování do ukrajinského energetického sektoru, IT a farmaceutického průmyslu.

Na konferenci se také objevil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v pondělí na Telegramu uvedl, že hlavním tématem dvoudenní konference budou opatření na ochranu energetického sektoru Ukrajiny před ruskými vzdušnými útoky.

Sám Scholz přitom mírnil očekávání od červnové mírové konference o Ukrajině, která se bude konat ve Švýcarsku. "Neměli bychom mít přehnaná očekávání, nejdeme tam dohadovat ukončení války," prohlásil Scholz v rozhovoru s německým magazínem Stern.

"V nejlepším případě to může být začátek procesu, který povede k přímým jednáním mezi Ukrajinou a Ruskem. Ve Švýcarsku se bude jednat o bezpečnosti jaderných elektráren, vývozu obilovin, výměně vězňů a nezbytném zákazu použití jaderných zbraní. Znovu opakuji, je to teprve začátek," dodal Scholz.

Kancléř vyjádřil frustraci z reakce evropských zemí na jeho výzvu k navýšení dodávek zbraní na Ukrajinu, přičemž objem současné pomoci označil za nedostatečný.

"Je to depresivní, protože Ukrajina urgentně potřebuje další systémy protivzdušné obrany. Putin se očividně snaží zničit ukrajinskou infrastrukturu," dodal.

Zároveň očekává ze strany Ruska další pokusy o rozšiřování vlivu v Německu, zejména s ohledem na nadcházející volby do evropského parlamentu a německého parlamentu, a vyzval k zvýšené ostražitosti.

"Nedávno Spolkové ministerstvo zahraničních věcí dočasně odvolalo německého velvyslance v Moskvě jako jasný signál Rusku," uvedl Scholz. Německo ho začátkem měsíce odvolalo v reakci na ruské kybernetické útoky na vládní Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD).