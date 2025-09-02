Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat

Libor Novák

2. září 2025 9:14

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Silné zemětřesení o síle 6,0 stupně zasáhlo východní oblasti Afghánistánu. Katastrofa si podle OSN vyžádala nejméně 800 obětí a zanechala za sebou značné škody, zejména v provinciích Kunar a Nangarhar. I když bylo epicentrum v odlehlé hornaté oblasti, otřesy byly citelné až v Kábulu a pákistánském Islámábádu. 

Jeden z obyvatel, Matiullah Shahab, popsal, jak se jeho dům v provincii Kunar roztřásl. S rodinou se schovali venku a celou noc se báli, že se stěny zřítí. Ráno se vypravil do nejhůře zasažené oblasti.

Kvůli sesuvům půdy musel Matiullah Shahab, který pracuje jako novinář, zbytek cesty jít pěšky. Když dorazil do vesnice Andarlachak, spatřil děti s modřinami a další oběti zabalené do bílých prostěradel. V této jediné vesnici zahynulo 79 lidí.

Zdevastované vesnice ležely v troskách, tváře přeživších pokrýval prach a lidé byli příliš otřeseni na to, aby dokázali mluvit. Mnozí z nich, kteří přišli o celé rodiny, byli jako roboti, neschopní cokoli říct. I přes snahu záchranných týmů je přístup do některých oblastí stále obtížný.

Záchranné operace jsou tak závislé na vrtulnících, protože mnoho silnic je neprůjezdných. Matiullah Shahab se také sám podílel na vykopávání hrobů pro oběti zemětřesení.

Další z obyvatel, Ezzatullah Safi, popsal, jak se jeho dům v okrese Sokai částečně zřítil. Probudil ho křik dětí a zvířat. Znovu zavzpomínal, že otřesy byly tak silné, že noc připomínala „malou apokalypsu“.

Následoval silný vítr s deštěm, který ještě zhoršil situaci. Lidé se báli dalších otřesů, mobilní sítě byly nefunkční. Mnoho lidí nyní spí venku a potřebují stany. Nemocnice v postižených oblastech jsou přeplněné a volají po mezinárodní pomoci.

včera

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

