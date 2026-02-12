Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane

Casey Wasserman
Casey Wasserman Foto: Volné dílo

Casey Wasserman, jedna z nejvlivnějších postav amerického sportovního průmyslu, zůstane ve funkci předsedy organizačního výboru olympijských her v Los Angeles pro rok 2028 (LA28). Rozhodlo o tom výkonné kolegium správní rady po přezkoumání Wassermanových vazeb na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou. Informace o jejich kontaktu se na veřejnost dostaly prostřednictvím dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti USA koncem ledna.

Správní rada LA28, v níž zasedají i vlivné osobnosti jako zakladatel studia Dreamworks Jeffrey Katzenberg nebo bývalý předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy, dospěla k závěru, že Wasserman by měl v čele organizace pokračovat. Podle oficiálního prohlášení výbor věří, že Wasserman je schopen zajistit „bezpečné a úspěšné hry“. Přezkum provedený externí právní kanceláří údajně neukázal, že by jeho vztah s Epsteinem a Maxwellovou přesahoval rámec již dříve zdokumentovaných skutečností.

Skandál se rozhořel poté, co spisy odhalily detaily z roku 2003. Dokumenty ukazují, že Wasserman tehdy letěl Epsteinovým soukromým letadlem na humanitární misi do Afriky, kterou pořádala Clintonova nadace. Výbor zdůraznil, že šlo o jedinou přímou interakci s Epsteinem, k níž navíc došlo roky předtím, než se veřejnost dozvěděla o jeho otřesných zločinech. Wasserman tehdy cestoval se svou tehdejší manželkou a na palubě byli i další hosté, včetně exprezidenta Billa Clintona.

Mnohem problematičtější se však ukázaly e-maily, které si Wasserman vyměňoval s Ghislaine Maxwellovou krátce po této cestě. Spisy obsahují flirtující a sugestivní zprávy, v nichž se Wasserman například ptal Maxwellové, co musí udělat pro to, aby ji viděl v „těsném koženém oblečku“, nebo jí psal, že mu chybí. Wasserman se za tyto přes dvacet let staré zprávy omluvil a uvedl, že jich „hluboce lituje“. Zároveň kategoricky popřel, že by s Epsteinem udržoval jakýkoli osobní či obchodní vztah.

I přes podporu olympijského výboru čelí Wasserman drtivé kritice z řad celebrit a sportovců, které zastupuje jeho agentura Wasserman Media Group. Jako první odešla populární zpěvačka Chappell Roan, která na sociálních sítích uvedla, že žádný umělec ani zaměstnanec by neměl být nucen obhajovat činy, které jsou v hlubokém rozporu s jejich morálními hodnotami. Ačkoliv Epsteina přímo nejmenovala, mluvila o nutnosti vyvození odpovědnosti v zábavním průmyslu.

K vlně odchodů se přidala i legendární fotbalistka a dvojnásobná olympijská vítězka Abby Wambachová. Ta na svém Instagramu napsala, že si korespondenci v Epsteinových spisech přečetla a její hodnoty jí nedovolují pokračovat v obchodním vztahu pod Wassermanovým vedením. „Casey by měl rezignovat,“ uvedla Wambachová s tím, že odchází, aby ochránila svou integritu. Agenturu podle zpráv Los Angeles Times opouštějí i další klienti a někteří zaměstnanci volají po tom, aby Wasserman firmu prodal.

Do kauzy se vložili také místní politici v Los Angeles. Nejméně devět zastupitelů a představitelů města, včetně radní Monicy Rodriguezové a kontrolora Kennetha Mejiu, vyzvalo Wassermana k okamžitému odstoupení. Rodriguezová, která dohlíží na olympijské přípravy, ostře kritizovala rozhodnutí rady ponechat ho ve funkci. Podle ní si obyvatelé města zaslouží vedení, které chápe závažnost těchto odhalení, a nikoliv někoho, kdo byl spojován s aktéry největšího mezinárodního skandálu se sexuálním obchodem.

Na obranu Wassermana se naopak postavili vysocí představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) i Olympijského a paralympijského výboru USA (USOPC). Předseda USOPC Gene Sykes na nedávné tiskové konferenci vyjádřil v Wassermanovo vedení plnou důvěru a ocenil jeho práci za poslední desetiletí. MOV rovněž odmítl vyvíjet na organizátory v Los Angeles jakýkoliv nátlak na změnu ve vedení.

Samotná organizace LA28 argumentuje tím, že Wasserman při vyšetřování plně spolupracoval a že jeho dřívější nevědomost o zločinech Epsteina a Maxwellové je polehčující okolností. Prohlášení rady vyzdvihuje jeho „silné lídrovství“, díky kterému se Los Angeles podařilo hry získat. Správní rada je přesvědčena, že kauza neohrozí bezpečnost ani integritu nadcházející olympiády.

Odpůrci poukazují na to, že olympijské hry mají reprezentovat „to nejlepší z lidskosti“, a setrvání předsedy s vazbami na Epsteinův kruh podle nich vysílá špatný signál obětem sexuálního násilí. Zatímco právně Wassermanovi nic nehrozí, jeho reputace a budoucnost jeho agentury jsou pod bezprecedentním tlakem, který může v příštích měsících ještě zesílit v závislosti na dalších případných odhaleních z Epsteinových archivů.

Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět

Olympiáda, ilustrační fotografie.

Olympijské hry, ilustrační fotografie.

olympiáda Jeffrey Epstein Casey Wasserman

Olympiáda, ilustrační fotografie.

