Šest bomb GBU-57 a 30 raket Tomahawk. USA v Íránu vůbec poprvé použily obávanou bombu ničící bunkry

Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí varoval Spojené státy před přímým zapojením do války mezi Íránem a Izraelem. „Bylo by to velmi, velmi nebezpečné pro všechny,“ prohlásil během zastávky v Istanbulu po návratu z diplomatických jednání v Ženevě, která skončila bez výsledku.

Zdroj: Libor Novák